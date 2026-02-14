Starke Zahlen, günstige Bewertungen, bessere Konjunktursignale

Am Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht teilnehmen konnten, haben wir die wichtigsten Punkte aus der Präsentation kurz zusammengefasst:





1️⃣ 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗘𝗻𝘁𝘄𝗶𝗰𝗸𝗹𝘂𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗶 𝗞𝗲𝗿𝗻𝗯𝗲𝘁𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻

Die Zahlen von Friedrich Vorwerk und SNP unterstreichen die Qualität des Portfolios:

◾ Friedrich Vorwerk übertraf die Prognose mit einem Umsatz von 704,3 Mio. € (+41%) und einer EBITDA-Marge von über 23%.

◾ SNP erzielte 2025 ein Umsatzwachstum von +16% und steigerte das EBIT um über 60%. Damit erreichte auch SNP bessere Zahlen als zuletzt prognostiziert.





2️⃣ 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗺 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂

◾ Die aktuellen Bewertungskennzahlen (EV/EBITDA) liegen weiterhin zwischen 30 und 50% unter den historischen Durchschnittswerten.

◾ Wenn Unternehmen Umsatz und insbesondere Gewinne steigern, ist eine anhaltende Unterbewertung fundamental unseres Erachtens kaum zu rechtfertigen.





3️⃣ 𝗙𝗿ü𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻𝗸𝘁𝘂𝗿𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲

Mehrere Indikatoren sprechen für eine schrittweise wirtschaftliche Belebung:

◾ der ifoCast prognostiziert für das erste Quartal 2026 einen BIP-Anstieg von 0,87% gegenüber dem vierten Quartal 2025,

◾ der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe hat sich im Dezember (+7,8%) und im vierten Quartal (+9,5%) deutlich verbessert,

◾ die Einkaufsmanagerindizes liegen stabil über 50 und signalisieren Expansion





𝗙𝗮𝘇𝗶𝘁:

Starke Unternehmenszahlen, attraktive Bewertungen und sich verbessernde Konjunkturindikatoren bilden aktuell eine solide Grundlage für Small & Micro Caps. Für langfristig orientierte Investoren bietet das Small-&-Micro-Cap-Segment weiterhin überzeugende Perspektiven.



--------------------



🔗 𝘇𝘂𝗿 𝗔𝘂𝗳𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲



𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁: V**d8a3b

--------------------

