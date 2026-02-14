Pistorius warnt USA vor Politik der Alleingänge

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die US-Regierung vor einer Politik der Alleingänge gewarnt. Dies werde in einer Welt konkurrierender Großmächte langfristig keinen Erfolg haben, sagte der SPD-Politiker in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Nötig sei aber, internationale Organisationen zu reformieren und zu beleben, wie es US-Außenminister Marco Rubio zuvor erklärt habe. Ziel müsse es sein, dass Frieden und Sicherheit erreicht werden.