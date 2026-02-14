    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Hunderte protestierten gegen Schließung von Wurstfabrik in Britz

    Foto: Siarhei - 356130783

    BRITZ (dpa-AFX) - Mehrere hundert Menschen haben in Britz bei Eberswalde gegen die geplante Schließung einer Wurstfabrik protestiert. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) lud zu einer "Trauerfeier" für die EWN Wurstspezialitäten. Das traditionsreiche Werk soll Ende Februar schließen, davon sind rund 500 Beschäftigte betroffen. Auf Transparenten stand "Kapitalismus pur. Profite um jeden Preis" oder "War immer richtig gut, die Wurst". NGG-Gewerkschaftssekretär Veit Groß kritisierte, über 500 Menschen würden auf die Straße gesetzt und forderte höhere Abfindungen.

    Unter den Teilnehmern war auch Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt. Sie will mit Wirtschaftsminister Daniel Keller (beide SPD) darauf hinarbeiten, Neuansiedlungen zu fördern. Nach Mittelstädts Angaben hatte die Landesregierung mit den Eigentümern vergebliche Gespräche über eine Unterstützung geführt. Die Wurst-Marke "Eberswalder" soll nach Angaben des Herstellers künftig in Chemnitz, Suhl und Zerbst hergestellt werden. Das Werk gehört seit 2023 zur Zur-Mühlen-Gruppe, hinter dem der große Fleischproduzent Tönnies aus Nordrhein-Westfalen steht. Das Unternehmen hatte erklärt, es gebe keine realistische wirtschaftliche Perspektive./vr/mow/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
