    Grünen-Chefin Brantner

    Rubio war knallhart in der Sache

    Grünen-Chefin Brantner - Rubio war knallhart in der Sache
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner sieht nach der Rede von US-Außenminister Marco Rubio keine Anzeichen für einen Kurswechsel. "Rubio war freundlicher vom Ton, aber knallhart in der Sache auf Trump-Linie. Und für mich ein weiteres Zeichen dafür, dass wir als Europäer stärker und unabhängiger werden müssen", sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie sehe darin keinen Anlass für Erleichterung.

    Wirklich gefährlich wäre es, sich nun zurücklehnen, sagte Brantner, die auch vor einem Trugschluss warnte. "Und wir haben wirklich die Aufgabe als Europäer, uns jetzt auf den Hintern zu setzen und das selber hinzubekommen", sagte sie. Besonders aufgestoßen ist ihr auch, dass Rubio Freihandel als eine dogmatische Gefahr benannt habe. Das sei auch eine Ansage an die Europäer.

    Sorge bereitet ihr in dieser Situation der Zustand der deutsch-französischen Beziehungen. Diese seien "eher zerrüttet". "Und man wird Europa nicht gegen Frankreich voranbringen können", sagte Brantner. Auch sie sei für Gespräche über die Zukunft der nuklearen Abschreckung in Europa. Sie sagte: "Für uns ist ganz klar, dass es da keinen deutschen Alleingang, keine eigene deutsche Waffe geben darf, aber dass man natürlich mit den Europäern darüber spricht, das ist klar."/cn/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Grünen-Chefin Brantner Rubio war knallhart in der Sache
