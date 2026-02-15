Der CEO, der für fast 12 Mio. € Aktien kauft💰

In Zeiten, in denen das Narrativ „AI eats Software“ viele Technologiewerte unter Druck setzt, setzt Andreas Obereder, Gründer und CEO der ATOSS Software SE, ein deutliches Zeichen. Er nutzte die Kursrückgänge der letzten zwei Wochen für massive Zukäufe im Volumen von 11,6 Mio. € (zu Kursen zwischen 85 € und 91 €).

Woher kommt das Kapital?

1️⃣ Juni 2023: Einstieg von General Atlantic. Obereder veräußerte ca. 20% seiner Anteile für rund 223 Mio. € (zu 70€ auf heutiger Basis).

2️⃣ September 2024: Ein weiteres Paket ging für ca. 56 Mio. € an General Atlantic (zu 70,89€), kombiniert mit einer Platzierung bei Institutionellen Investoren zu 120€ je Aktie, die ihm weitere 65 Mio. € einbrachte.

Nachdem sein Anteil dadurch auf rund 21,6% gesunken war, wechselte er im September 2025 wieder auf die Käuferseite: Erst Käufe für 6 Mio. € (bei 100 €), dann im Dezember weitere 9,4 Mio. € (bei 110–115 €). Mit der aktuellen Tranche hat er nun insgesamt 27,0 Mio. € reinvestiert. Ein massives Commitment, das zeigt: Der Gründer sieht im aktuellen „AI-Dip“ eine klare Kaufgelegenheit.

𝟮𝟬 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱𝗷𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲: Ende Januar bestätigte ATOSS erneut seine starke Stellung:

◾ Umsatz: +10,9% auf 189,3 Mio. €

◾ EBIT: +7,4% auf 68,1 Mio. €

◾ ARR: +17,8% auf 139,5 Mio. €

◾ Net Retention Rate: Hervorragende 111% unterstreichen die Loyalität der Kunden.

➡️ Damit wurde die im Januar 2023 kommunizierte Planung für 2025 mit einem Umsatzanstieg auf 190 Mio. € & einer EBIT-Marge von mindestens 30% erreicht.

𝗗𝗶𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱𝗺𝗮𝗽 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 𝗲𝗵𝗿𝗴𝗲𝗶𝘇𝗶𝗴:

▶️ 2026: Zielumsatz von 215 Mio. € bei einer EBIT-Marge von mind. 32 %.

▶️ 2027: Zielumsatz von 247 Mio. € bei einer Marge von mind. 33 %.

▶️ 2030: Die Ambition liegt bei 400 Mio. € Umsatz.

𝗞𝗜: 𝗚𝗲𝗳𝗮𝗵𝗿 𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿?

Während der Markt eine Verdrängung durch KI befürchtet, integriert ATOSS KI-Funktionen bereits aktiv als „Enabler“ in seine Produkte, um die komplexe Personaleinsatzplanung weiter zu optimieren. Für das Management ist KI kein Bedrohungsszenario, sondern eine logische Erweiterung des Portfolios.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Letztlich ist das Handeln von Andreas Obereder das stärkste verfügbare Korrektiv zur aktuellen "AI Fear". Während der Markt über Disruption spekuliert, untermauert der CEO die ambitionierten Ziele bis 2030 mit privatem Kapital. Seine Käufe im Umfang von 27 Mio. € innerhalb weniger Monate zeigt, dass er das aktuelle Bewertungsniveau als Einstiegschance sieht. Dieses starke „Skin in the game“ ist ein unmissverständlicher Beleg für die Zuversicht in die eigene technologische Zukunftsfähigkeit und ein klarer Vertrauensbeweis.

Wir hatten bereits vor Bekanntwerden seiner Käufe ebenfalls Atoss Aktien gekauft und im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Position aufgebaut.

