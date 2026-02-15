WELTWEIT FÜHRENDE TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN GRÜNDEN TRUSTED TECH ALLIANCE

MÜNCHEN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben 15 Unternehmen aus Afrika, Asien, Europa sowie Nordamerika auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Start der Trusted Tech Alliance (TTA) bekannt, einer Gruppe gleichgesinnter globaler Technologieanbieter, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten und auf einem gemeinsamen Grundsatzkatalog für einen vertrauenswürdigen Technologie-Stack basieren – von Konnektivität, Cloud-Infrastruktur und Halbleitern bis hin zu Software und KI.

In einer Zeit, in der die Welt gespalten ist, schließen sich 15 führende globale Unternehmen aus 10 Ländern zusammen, um Kunden in aller Welt zu bedienen

Mit diesen Grundsätzen soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen dieser Allianz unabhängig von der Nationalität eines Anbieters gemeinsame Verpflichtungen zu Transparenz, Sicherheit sowie Datenschutz einhalten, die Vertrauen schaffen und Menschen weltweit die Vorteile der Technologie zugutekommen lassen.

Als Reaktion auf ein beispielloses Tempo des technologischen Wandels und ein zunehmend komplexes Umfeld suchen Länder und Kunden nach größerer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit bei Technologieanbietern und den von ihnen erbrachten Dienstleistungen. Gleichzeitig gibt es anhaltende Skepsis gegenüber den digitalen Technologien und ihren möglichen negativen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft. In diesem Umfeld ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen aus allen Bereichen der Technologie zusammenkommen, um diese Probleme anzugehen.

„Indem sie die Attribute für vertrauenswürdige Technologie sowie eine Reihe Betriebsgrundsätze definieren, an die sich die Unterzeichner halten werden, verpflichten sich die TTA-Mitglieder, mit Regierungen und Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Vorteile neu entstehender Technologien breites öffentliches Vertrauen stärken sowie zugleich die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie das Wirtschaftswachstum fördern."

Die Allianz vereint führende Unternehmen, die sich einem gemeinsamen Satz klarer, überprüfbarer Praktiken und Grundsätze verpflichtet haben, die zeigen, wie Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsvoll betrieben werden kann, unabhängig davon, wo sie entwickelt oder eingesetzt wird.