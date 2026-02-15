Ein legendärer Podiums- und Kulturmoment geht bei Mailand Cortina 2026 in die nächste Runde

SEOUL, Südkorea, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Sport und im Leben gibt es Momente, die zu bedeutungsvoll sind, um sie alleine zu erleben. Sie werden instinktiv geteilt – nicht um der Perfektion willen, sondern um Erinnerungen festzuhalten, Verbindungen zu schaffen und sich selbst auszudrücken.

Von der Bereitstellung dynamischer Perspektiven bei der Eröffnungsfeier bis hin zur Unterstützung des Spielbetriebs trägt Samsung dazu bei, die Olympischen und Paralympischen Spiele zu öffnen – und bringt Athleten, Fans und Gemeinden näher an die Spiele heran

Auf dem olympischen Podium kommt dieser Instinkt zum Vorschein. Nach Jahren der Vorbereitung und des Wettkampfs stehen die Athleten Seite an Seite in einem emotionalen, ungefilterten und zutiefst menschlichen Moment, an den sie sich gerne erinnern und den sie mit den Menschen teilen möchten, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben.

Diese Erkenntnis veranlasste Samsung Electronics Co., Ltd., einen weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, Victory Selfie als Teil des offiziellen Medaillenzeremonieprogramms einzuführen, um den Athleten die natürlichste und authentischste Möglichkeit zu bieten, ihr Leben auf dem Podium festzuhalten. Von den Athleten selbst geprägt, ist es zu einem ikonischen Teil des Medaillengewinns geworden.

Jetzt, bei Mailand Cortina 2026, beginnt für Victory Selfie ein neues Kapitel, unterstützt durch das Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Es feiert nicht nur sein Debüt bei den Olympischen Winterspielen, sondern geht auch über einzelne und paarweise Podiumsmomente hinaus, um den gemeinsamen Sieg festzuhalten – so können ganze Teams Seite an Seite feiern, so wie sie gemeinsam trainiert, gekämpft und ihre Medaillen gewonnen haben.

Seit seiner Einführung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat Victory Selfie dazu beigetragen, diesen einmaligen olympischen Moment näher und persönlicher zu machen. Fast 300 Victory Selfies wurden mit dem Galaxy Z Flip6 Olympic Edition in Paris aufgenommen und fangen die lebhaften, vielfältigen Persönlichkeiten der Athleten auf dem Podium ein.

Von Zuschauern, die den Moment live miterleben, bis hin zu Athleten, die ihr Victory Selfie mit Familie, Fans und Followern auf der ganzen Welt teilen – Samsung trägt dazu bei, das Podium als kulturelle Bühne zu stärken, auf der Sport, Selbstdarstellung und gemeinsamer Sieg zusammenkommen und wo ein ikonischer Moment über die Olympischen Winterspiele hinaus weiterlebt.