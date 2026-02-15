DORSIA STELLT DEN CULTURE CALENDAR WÄHREND DER ART WEEK IN MEXIKO-STADT IM SOL A SOL VOR

NEW YORK, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dorsia, der weltweit führende Anbieter von echnologiegestützten Hospitality-Dienstleistungen, hat heute die Einführung seines Culture Calendar bekannt gegeben, einem einzigartigen Tool, das in die Dorsia-App integriert ist und eine moderne kulturelle Herausforderung lösen soll: In einer Zeit endloser Einladungen, ausverkaufter Veranstaltungen und fragmentierter Informationen herauszufinden, was tatsächlich Ihre Zeit wert ist. Der redaktionell kuratierte Culture Calendar bietet einen Überblick über die wichtigsten kulturellen Ereignisse weltweit an einem einzigen, intuitiven Ort. Mitglieder können über eine personalisierte, swipe-basierte Benutzeroberfläche Veranstaltungen entdecken, speichern und Reiserouten erstellen. So wird die kulturelle Vielfalt überschaubar und ermöglicht einen gezielten Zugang zu den Erlebnissen, die die zeitgenössische Kultur prägen – alles aus der Perspektive von Dorsia.

Da die Art Week in Mexiko-Stadt die erste Station der weltweiten Veranstaltungsreihe 2026 war, entschied sich Dorsia, diesen Moment für die Vorstellung seines Culture Calendar zu nutzen. Durch die Bereitstellung von VIP-Tickets für die Zona Maco, Einladungen zu den angesagtesten Veranstaltungen und Reservierungen in exklusiven Restaurants, die normalerweise nicht zu bekommen sind, stellte Dorsia das Beste der Stadt in den Vordergrund und ermöglichte seinen Mitgliedern gleichzeitig einen wirklich beispiellosen Zugang.

Zur Feier dieses Anlasses luden Gründer und Geschäftsführer Marc Lotenberg sowie Mitbegründerin Gabriella Shteiman am 8. Februar zu Sol A Sol ein, einem 18-stündigen Event nur für Mitglieder, das auf einem privaten Hubschrauberlandeplatz in Polanco stattfand. Die Veranstaltung zog namhafte Persönlichkeiten aus CDMX, Branchengrößen, Künstler und Trendsetter an, darunter Carlita, Eleonore de Boysson, Olivia Steele, Toto Ickowicz, Camila Rendón, Juana Arias, Tomas Bermudez, Deborah Vertiz und Rami Abousabe von Bedouin. Die DJ-Sets von Vanjee und Gallivanter bei Sonnenaufgang sorgten für gute Stimmung, ergänzt durch frisch geschnittene Kokosnüsse und grüne Säfte, während die Performances am Nachmittag und Abend von Parallelle, OMRI und einer Reihe weltweit bekannter DJs die Energie bis zum Sonnenuntergang aufrechterhielten. Den ganzen Tag über genossen die Gäste frische Tacos, Pizza und Canapés von Lardo, sonnige Cocktails und eine speziell eingerichtete Dorsia-Lounge mit bequemen Sitzgelegenheiten und einer Süßigkeitenstation.