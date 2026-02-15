Milano Cortina 2026 lizenzierte Bonbons werden weltweit eingeführt

MAILAND, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Milano Cortina 2026 lizenzierte Süßigkeitenkollektion, die von Amos Sweets unter Lizenz des Internationalen Olympischen Komitees entwickelt wurde, wurde veröffentlicht, um Fans und Süßigkeitenliebhabern verspielte und innovative Leckereien zu bieten. Die speziell für diesen Anlass entworfene Kollektion bietet witzige Designs, einzigartige Texturen und interaktive Erlebnisse, die die Olympischen Winterspiele mit einem Hauch von Süße feiern.

Die von Amos Sweets entwickelte Kollektion vereint verspielte Designs, innovative Texturen und interaktive Süßigkeitenerlebnisse, die von den Olympischen Winterspielen inspiriert sind Milano Cortina 2026.

Die Kollektion umfasst die folgenden kreativen Bonbons:

4D Mascot Gummies - Die dreidimensionalen Formen der offiziellen olympischen und paralympischen Maskottchen bieten ein lustiges und sammelbares Leckerli-Erlebnis.

4D Gummy Mascot & Toy Box - Eine Kombination aus 4D Maskottchen-Gummis und exklusiven Maskottchen-Figuren für ein interaktives Unboxing-Vergnügen.

TastySounds Music Lollipops - Durch die Integration von Knochenleitungs-Audiotechnologie und Süßigkeiten spielen diese Lollipops den offiziellen Milano Cortina 2026 Song Fino all'alba (Bis zum Morgengrauen) und schaffen eine neue multisensorische Art, Süßigkeiten zu genießen.

Peelerz Mango Gummies - Ein schälbares Mango-Gummi mit einem weichen Kern, der zum spielerischen Teilen und Erforschen anregt - ganz im Sinne des olympischen Geistes der Entdeckung und Verbindung.

Im Rahmen der IOC-Lizenz wird die Süßwarenkollektion Milano Cortina 2026 in den wichtigsten Märkten der Welt erhältlich sein, darunter die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, China, Japan und Südkorea. Der Vertrieb auf den einzelnen Märkten erfolgt in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden lokalen Zulassungsbestimmungen und regulatorischen Anforderungen.

Die Kollektion, die über ausgewählte Offline- und Online-Kanäle erhältlich ist, lädt Fans und Süßigkeitenliebhaber gleichermaßen dazu ein, den olympischen Geist durch spielerische, interaktive Leckereien zu feiern, die jedem Moment der Olympischen Winterspiele einen Hauch von Süße verleihen.

ÜBER AMOS FOOD GROUP

Die 2004 gegründete Amos Food Group ist ein weltweit tätiges Süßwarenunternehmen, das Herstellung, Forschung und Entwicklung sowie Markenmanagement vereint. Geleitet von ihrer Mission, „der süße Bote der Welt" zu sein, liefert die Gruppe den Verbrauchern in mehr als 75 Ländern und Regionen weltweit fröhliche und phantasievolle Süßigkeitenerlebnisse.