    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    DORSIA zeigt Culture Calendar bei Art Week in Mexiko-Stadt im Sol a Sol

    Von Art Weeks bis F1: Dorsias neuer Culture Calendar macht globale Kult-Events per Swipe planbar – persönlich kuratiert, sofort buchbar, direkt in deiner App.

    DORSIA zeigt Culture Calendar bei Art Week in Mexiko-Stadt im Sol a Sol
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Dorsia hat den „Culture Calendar“ in seine App eingeführt: ein redaktionell kuratierter, personalisierbarer Kalender mit swipe-basierter Oberfläche zum Entdecken, Speichern und Erstellen von Reiserouten für wichtige Kulturereignisse weltweit.
    • Vorstellung während der Art Week in Mexiko-Stadt; Enthüllung im Mitglieder-Event „Sol A Sol“ am 8. Februar — ein 18-stündiges, exklusives Gathering mit DJs, Performances und prominenten Gästen.
    • Mitglieder erhalten VIP-Zugänge (z. B. Zona Maco), Einladungen zu Top-Events und Restaurantreservierungen; nahtlose Buchungen und Zahlungen über Dorsias Angebot und die DorsiaPay-Wallet.
    • Der Kalender hebt global bedeutsame Termine hervor (Fashion Weeks, Coachella, Cannes, Art Basel, Wimbledon, F1 u. a.) und erlaubt Suche nach Stadt, kuratierte Empfehlungen und Export in Smartphone-Kalender.
    • Redaktionelles Team unter Leitung von Kulturredakteur Ty Gaskins kuratiert Inhalte; Marken, Agenturen und Veranstaltungsorte können Events zur redaktionellen Prüfung einreichen.
    • Technische Grundlage: proprietäre Technologie mit zentralem CMS für Echtzeit-Updates, KI-basierte Empfehlungen und geplante soziale Funktionen; der Culture Calendar ist ab sofort für alle Mitglieder in der App verfügbar.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    DORSIA zeigt Culture Calendar bei Art Week in Mexiko-Stadt im Sol a Sol Von Art Weeks bis F1: Dorsias neuer Culture Calendar macht globale Kult-Events per Swipe planbar – persönlich kuratiert, sofort buchbar, direkt in deiner App.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     