29 0 Kommentare DORSIA zeigt Culture Calendar bei Art Week in Mexiko-Stadt im Sol a Sol

Von Art Weeks bis F1: Dorsias neuer Culture Calendar macht globale Kult-Events per Swipe planbar – persönlich kuratiert, sofort buchbar, direkt in deiner App.

Dorsia hat den „Culture Calendar“ in seine App eingeführt: ein redaktionell kuratierter, personalisierbarer Kalender mit swipe-basierter Oberfläche zum Entdecken, Speichern und Erstellen von Reiserouten für wichtige Kulturereignisse weltweit.

Vorstellung während der Art Week in Mexiko-Stadt; Enthüllung im Mitglieder-Event „Sol A Sol“ am 8. Februar — ein 18-stündiges, exklusives Gathering mit DJs, Performances und prominenten Gästen.

Mitglieder erhalten VIP-Zugänge (z. B. Zona Maco), Einladungen zu Top-Events und Restaurantreservierungen; nahtlose Buchungen und Zahlungen über Dorsias Angebot und die DorsiaPay-Wallet.

Der Kalender hebt global bedeutsame Termine hervor (Fashion Weeks, Coachella, Cannes, Art Basel, Wimbledon, F1 u. a.) und erlaubt Suche nach Stadt, kuratierte Empfehlungen und Export in Smartphone-Kalender.

Redaktionelles Team unter Leitung von Kulturredakteur Ty Gaskins kuratiert Inhalte; Marken, Agenturen und Veranstaltungsorte können Events zur redaktionellen Prüfung einreichen.

Technische Grundlage: proprietäre Technologie mit zentralem CMS für Echtzeit-Updates, KI-basierte Empfehlungen und geplante soziale Funktionen; der Culture Calendar ist ab sofort für alle Mitglieder in der App verfügbar.





