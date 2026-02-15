Bitcoin unter Druck: 55.000 fair – Absturz bis 35.000 möglich

Aus Sicht der Marktteilnehmer prallen derzeit zwei Erklärungsstränge aufeinander. Einerseits warnen Banken und Fondsmanager vor weiterem Abwärtsdruck: Standard Chartered senkte jüngst ihr Kursziel für Ende 2026 von 150.000 auf 100.000 Dollar und schließt Rückgänge unter 50.000 Dollar nicht aus. Auch aktive Marktteilnehmer wie Hayden Hughes sehen Szenarien bis 35.000 Dollar. Maßgeblich belastend wirken Abflüsse bei Krypto‑ETFs sowie eine insgesamt von geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten geprägte Risikoaversion, die zugleich Aktien und Edelmetalle belastet.

Der Bitcoin befindet sich trotz jünglicher Erholung weiter in einer deutlich nervösen Phase: Mit Kursen um 68.000 US‑Dollar notiert die marktführende Kryptowährung rund 46 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem Oktober, und seitdem sind im gesamten Kryptosektor laut CoinGecko rund zwei Billionen Dollar an Börsenwert ausgelöscht worden. Besonders heftig fiel die unmittelbare Nachphase aus: Mehr als 19 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen wurden liquidiert, Anfang Februar rutschte der Kurs zeitweise auf knapp 60.000 Dollar.

Dem gegenüber steht eine eher wertorientierte Einordnung: Der frühere Rohstoffportfoliomanager Claude Erb errechnet auf Basis des Metcalfe‑Gesetzes einen fairen Wert für Bitcoin von rund 55.000 Dollar. Während der Marktpreis im Oktober bei über 125.000 Dollar lag, wies das Modell damals bereits nur etwa 53.000 Dollar aus; die Lücke hat sich damit deutlich geschlossen. Erb betont, sein Modell sei als Gesprächsanker zu verstehen und nicht als Sicherheitsnetz — es gebe keine Garantie, dass ein Bärenmarkt am modellierten fairen Wert stoppt.

Die Kombination dieser Perspektiven führt zu einem uneinheitlichen Ausblick: Das Metcalfe‑Modell impliziert noch rund 20 Prozent Abwärtspotenzial, während makroökonomische und markttechnische Faktoren größere Kapitulationsszenarien nicht ausschließen. Parallel dazu zeigt die Unternehmensseite, dass sich Bitcoin entlang der Wall‑Street‑Pipeline professionalisiert: Der Mining‑Konzern Cango Inc. sicherte sich jüngst Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 75,5 Millionen Dollar, um Bilanz und Ausbau in den Bereichen KI und Recheninfrastruktur zu stärken.

Für Investoren heißt das: Volatilität bleibt hoch, fundamental begründete Bewertungen liefern Orientierung — aber keine kurzfristige Sicherheit. Marktanalysten raten zu erhöhter Vorsicht: Positionsgrößen sollten limitiert, Hebel reduziert und Stop‑Loss‑Strategien geprüft werden. Entscheidender als kurzfristige Chartformationen seien makroökonomische Treiber wie Zinspolitik, Liquiditätsbedingungen und ETF‑Zuflüsse. Positive Katalysatoren könnten institutionelle Käufe, technische Verbesserungen im Netzwerk und nachlassende Volatilität sein; negative Auslöser reichen von weiteren Kapitalabflüssen über regulatorische Eingriffe bis zu einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Bitcoin ein spekulatives, aber potenziell diversifizierendes Asset; wer jedoch auf ein unmittelbares Schnäppchen spekuliert, sollte sich bewusst sein, dass die Bewertung noch tiefer fallen könnte. Die Marktphase verlangt Disziplin und realistische Renditeerwartungen gleichermaßen. Und Geduld erforderlich.

