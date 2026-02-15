Zeiss Meditec im Sinkflug: Aktientief, China-Risiko und Plan zur Verlagerung

China, das rund ein Viertel des Umsatzes der Jenaer Gruppe ausmacht und weltweit der wichtigste Markt für Augenheilkunde ist, ist damit zum zentralen Risiko geworden. Pekings protektionistische Maßnahmen, verschärfte Auflagen — teils als Reaktion auf EU-Strafzölle — sowie eine insgesamt schwächere Konjunktur und anhaltende Kaufzurückhaltung haben die Marktbedingungen verschlechtert. Zusätzlich belastet die Präferenz für heimische Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen die Wettbewerbsposition von Zeiss Meditec. Die Unsicherheit in China hat das Management Anfang Januar bereits veranlasst, die Jahresziele für 2025/26 auszusetzen; eine präzisierte Prognose soll bis zur Halbjahresbilanz im Mai 2026 vorgelegt werden.

Die Medizintechnikgruppe Carl Zeiss Meditec steht zu Jahresbeginn unter erheblichem Druck: Im ersten Quartal rutschte der Konzern überraschend in die roten Zahlen und schrieb einen Nettoverlust von 4,9 Millionen Euro nach einem Vorjahresgewinn von 15,7 Millionen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) brach um nahezu 80 Prozent auf gut acht Millionen Euro ein. Als Treiber werden negative Währungseffekte, erhöhte Abschreibungen und vor allem das schwierige Geschäftsumfeld in China genannt.

Die Kapitalmarktreaktion war heftig: Die Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 32 Prozent und erreichte ein Zehnjahrestief; allein Ende Januar sackte der Kurs innerhalb einer Woche um mehr als 26 Prozent ab. Angesichts dieses Vertrauensverlusts kündigt der Vorstand nun strategische Gegenmaßnahmen an: Finanzvorstand Justus Felix Wehmer betont, dass ein Rückzug aus China keine Option sei. Stattdessen plant Carl Zeiss Meditec, Teile der Produktion verstärkt in die Volksrepublik zu verlagern, um Wertschöpfung lokal zu etablieren und Marktzugang sowie Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Konkrete Auswirkungen auf Standorte in Deutschland und anderswo werden nicht ausgeschlossen, Entscheidungen hierzu sollen in den zuständigen Gremien geprüft werden.

Neben der Produktionsverlagerung steht eine Neuausrichtung von Forschung und Entwicklung sowie weitere Effizienzmaßnahmen auf der Agenda. Ziel ist Kostenreduktion durch Standardisierung und Prozessvereinheitlichung. Kurzfristig bleibt die operative Lage fragil: Ausschlaggebend sind der Ausgang laufender Ausschreibungen in China, die Entwicklung der lokalen Nachfrage und mögliche regulatorische Verschärfungen. Für Investoren bedeutet dies erhöhte Unsicherheit, bis das Management belastbare Zielwerte und konkrete Umsetzungspläne vorlegt.

Zudem bleibt offen, wie schnell sich die Effekte der Produktionsverlagerung realisieren lassen: Aufbau oder Ausbau lokaler Fertigungsstätten in Guangzhou und Suzhou erfordern Kapital und Zeit, zudem sind Zulassungs- und Qualitätsanforderungen für medizinische Produkte hoch. Der Ausgang einer wichtigen nationalen Ausschreibung für eine Premiumlinse könnte kurzfristig deutliche Ertragseffekte bringen, doch die Jenaer konkurrieren zunehmend gegen staatlich geförderte Wettbewerber. Anleger werden daher besonders auf die im Mai angekündigten Zwischenzahlen und konkrete Kostensenkungs-Pläne achten. Kurzfristig bleibt das Papier volatil; mittelfristig zählt die Umsetzung entscheidend.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 26,90EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.