    pbb schreibt 250 Mio. Verlust: Aktie stürzt ab – Comeback frühestens 2028?

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) steht nach der jüngsten Zahlen- und Prognoserunde weiter im Sog ihrer strategischen Neuaufstellung – mit spürbaren Folgen für Ergebnis, Kurs und Analystenstimmung. Für 2025 bilanziert die pbb einen deutlichen Rückschlag: Vor Steuern fiel ein Verlust von 250 Mio. Euro an, nachdem 2024 noch ein Gewinn von 104 Mio. Euro ausgewiesen worden war. Als Hauptursache nennt die Bank den geordneten Ausstieg aus dem US-Geschäft, der einmalige Lasten und laufende Kosten für Risikovorsorge nach sich zieht. Vorstandschef Kay Wolf erwartet zwar für 2026 wieder schwarze Zahlen, sieht aber keine Rückkehr zu den früheren Gewinnniveaus in kurzer Frist.

    Für das Geschäftsjahr 2026 gab die pbb eine guided Range vor: ein IFRS-Konzernvorsteuerergebnis von 30 bis 40 Mio. Euro sowie operative Erträge zwischen 375 und 425 Mio. Euro. Das erwartete Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung soll bei 27 bis 28 Mrd. Euro liegen. Die Unternehmensführung betont, dass die Erholung in den europäischen Märkten für Gewerbeimmobilien langsamer verlaufe als gedacht und die Kosten des US-Exits nur schrittweise ausgeglichen werden können.

    Die Marktreaktion war deutlich: Die Aktie geriet unter Druck und fiel zeitweise deutlich – Intraday-Verluste von bis zu rund 7,5 Prozent wurden gemeldet, zuletzt notierte der Kurs nahe 3,90 Euro und damit nahe dem November-Tief. Analysten und Investoren bewerten die Lage ambivalent: Das Analysehaus Warburg Research bestätigte zwar seine Kaufempfehlung ("Buy") und beließ das Kursziel bei 7 Euro, hob jedoch hervor, dass das Profitabilitätsziel in die Zukunft verschoben worden sei und die "Bremsstrecke" durch den US-Ausstieg länger andauere als erwartet. Warburg betont die Belastung durch andauernde Risikovorsorge in den USA und eine schleppende Markterholung in Europa; dadurch werde ein fehlendes US-Geschäft langsamer kompensiert.

    Das Management hatte zuvor operative Ziele wie operative Erträge von rund 600 Mio. Euro und eine RoTE von 8 Prozent genannt – diese Zielmarken dürften sich nach Einschätzung der Bank und externer Beobachter nicht vor 2028 erreichen. Neben institutionellen Reaktionen sorgt die Entwicklung auch für geteilte Stimmung unter Privatanlegern, die einerseits Schnäppchenchancen sehen, andererseits vor weiterer Enttäuschung warnen.

    Fazit: Die pbb befindet sich in einer Übergangsphase mit belastenden Sondereffekten aus dem US-Exit und einem langsamen Erholungspfad im europäischen Gewerbeimmobiliengeschäft. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil; mittelfristig hängt ein positives Szenario von der Marktbelebung in Europa und einer erfolgreichen Kompensation der US-Kosten ab.



    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,75 % und einem Kurs von 3,668EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



