HelloFresh: Umsatz bricht ein, Gewinn steigt – Aktie stürzt fast 13% ab

HelloFresh führt die Profitabilitätsverbesserung vor allem auf sein Effizienzprogramm zurück. Die Produktkategorie Kochboxen trug deutlich zu den Fortschritten bei und erreichte eine AEBITDA-Marge von 13,5 Prozent. Das Management betont zudem eine bewusste Fokussierung auf einen hochwertigeren Kundenstamm und strengere Kapitalrenditevorgaben für die Neukundengewinnung. Auffällig ist, dass der Nettoumsatz aus Bestandskunden gestiegen ist, obwohl der Gesamtumsatz sank. Gleichzeitig zeigte sich im vierten Quartal eine sequentielle Verlangsamung des negativen Umsatztrends bei Kochboxen – ein positives Signal – während die Erholung bei Fertiggerichten langsamer verlief als erwartet und operative Engpässe in Teilen noch nachwirkten.

HelloFresh hat nach vorläufigen Zahlen für 2025 eine durchwachsene Bilanz vorgelegt: Während der Umsatz deutlich zurückging, stieg die operative Profitabilität. Der Nettoumsatz fiel im Berichtsjahr um 11,8 Prozent auf rund 6,76 Milliarden Euro; währungsbereinigt betrug das Minus 9,0 Prozent. Trotz dieses Rückgangs verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis (AEBITDA) auf etwa 423 Millionen Euro, ein Plus von 6 Prozent in Berichtswährung beziehungsweise rund 14 Prozent währungsbereinigt. Damit liegt das Ergebnis im Rahmen der zuletzt kommunizierten Prognosespanne von 415 bis 465 Millionen Euro und entspricht den durchschnittlichen Markterwartungen.

Als weitere Sparmaßnahme und Neuausrichtung hat HelloFresh beschlossen, sich aus dem italienischen Markt zurückzuziehen; der entsprechende Prozess wurde bereits angestoßen. In Spanien wurde ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet. Begründet wird der Schritt mit mangelnden Perspektiven, in diesen Märkten die gewünschte Größe und Rentabilität zu erreichen. Zugleich kündigt der Vorstand an, das Investitionstempo 2026 in Produktinnovationen zu beschleunigen, da frühe Ergebnisse der Initiative „Refresh“ ermutigend seien.

Kurzfristig belastete jedoch das Jahr 2026 bereits: Extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten Europas und der USA beeinträchtigten im Januar Auslieferungen und Profitabilität. Die endgültigen Zahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 will HelloFresh am 18. März 2026 vorlegen; die vorliegenden Angaben sind ungeprüft und indikativ.

An den Märkten reagierten Anleger negativ: Die Aktie rutschte am Veröffentlichungstag nahe 4,42 Euro und verlor fast 13 Prozent, womit sie 2026 bereits rund ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt hat. Analystenkommentare reichen von der Feststellung, dass das Umsatzminus schlimmer als erwartet ausfiel (JPMorgan), bis zur Skepsis hinsichtlich nachhaltiger Kundenbindung (Metzler). Barclays belässt die Einstufung auf „Equal Weight“ mit Kursziel 6,50 Euro und sieht das operative Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, warnt jedoch vor zu hohen Konsenserwartungen für 2026.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 5,218EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.