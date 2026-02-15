Rekord-Ölvorräte drücken Preise – Nahost-Spannungen halten Märkte nervös

Auch die wöchentlichen US-Daten unterstützten das Bild eines überquellenden Marktes: Die Vorräte stiegen laut Energieministerium um 8,5 Millionen Barrel, während Analysten lediglich mit einer Stagnation gerechnet hatten. Marktteilnehmer werteten diese Zahlen als Indiz dafür, dass die Fundamentaldaten kurzfristig stärker ins Gewicht fallen als geopolitische Risikoprämien.

Die Ölpreise sind am Donnerstag nachgegeben, obwohl geopolitische Spannungen den Markt weiterhin belasten. Ein Barrel Brent zur Lieferung im April notierte am Vormittag bei rund 69 US-Dollar, für US-Öl der Sorte WTI wurden Kurse um 64 US-Dollar gehandelt. Entscheidend für den Preisrückgang ist jedoch ein starker Anstieg der weltweiten Rohöllagerbestände: Die Internationale Energieagentur (IEA) meldet in ihrem Monatsbericht einen Zuwachs um 477 Millionen Barrel im vergangenen Jahr – den größten Anstieg seit 2020. Diese "außergewöhnliche" Zunahme spiegle ein gestiegenes Angebot bei zugleich nachlassendem Nachfragewachstum wider und führe zu einem anhaltenden Angebotsüberschuss, der die Preise dämpfe.

Gleichzeitig bleibt der Markt sensibel gegenüber der Zuspitzung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betont, er bevorzuge eine Einigung mit dem Iran gegenüber sofortigen militärischen Schritten, hat das Regime aber wiederholt mit "sehr traumatischen" Konsequenzen gedroht. Händler beobachten die Lage aufmerksam: Eine militärische Eskalation würde kurzfristig Ölpreise stützen, eine persistente Entspannung jedoch den aktuellen Abwärtsdruck verstärken.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz präsentierte sich Reza Pahlavi, Sohn des gestürzten Schahs, als zentrales oppositionelles Gesicht, das sich nach einem möglichen Regimewechsel nicht selbst an die Spitze setzen möchte. Er forderte Einigkeit der Opposition und hob die Rolle der USA hervor; Senator Lindsey Graham betonte gleichermaßen, Präsident Trump werde "ein Ergebnis erzielen" – diplomatisch oder militärisch. Pahlavi warnte, die Niederschlagung der Proteste habe ein Zeitfenster für tiefgreifende Veränderungen geöffnet, während Berichte über Opferzahlen weiter umstritten sind.

Für Energieunternehmen und Investoren bedeutet dies, dass die Marge von Förderern unter Druck bleiben könnte und Projekte mit hohen Förderkosten weiter auf der Kippe stehen. Raffinerien profitieren von niedrigeren Einkaufspreisen, Verbraucher hingegen sehen nur moderate Entlastung an den Tankstellen, da saisonale Nachfrage und Steuern Preise stützen. Die OPEC+-Staaten stehen damit vor einem Dilemma: Produktionskürzungen könnten den Markt stabilisieren, doch lange Zeiträume mit höheren Preisen erhöhen das Förderangebot wieder. Analysten erwarten erhöhte Marktvolatilität und raten zu vorsichtiger Positionierung. Kurzfristig dominieren Lageraufbau und Nachfrageabweichungen den Markt. Preisrisiken bleiben für Anleger und Verbraucher.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 67,61USD auf Ariva Indikation (13. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.