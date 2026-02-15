    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    Novo Nordisk unter Beobachtung: Wegovy-Start stützt, Analysten skeptisch

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Die aktuelle Analystenberichterstattung zu Novo Nordisk zeigt eine gemischte, aber insgesamt vorsichtig optimistische Marktmeinung. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die dänische Pharmagruppe von 415 auf 360 Dänische Kronen gesenkt, die Einstufung "Buy" jedoch beibehalten. Begründet wird die Anpassung mit einem enttäuschenden Ausblick für 2026: Analyst Kerry Holford erwartet einen Umsatzrückgang von rund acht Prozent, was in der Mitte der vom Management genannten Spanne von minus fünf bis minus dreizehn Prozent liegt. Ein Abrutschen an das untere Ende dieser Spanne würde laut Berenberg auf erheblichen Preisdruck bei gleichzeitigem Volumenverlust hindeuten, ein Szenario, das die Bank für weniger wahrscheinlich hält. Die Bewertung erscheine trotz der Abwärtsrevision weiterhin attraktiv.

    Zeitgleich hat Jefferies seine Einschätzung leicht nach oben revidiert: Das Kursziel stieg von 270 auf 275 Kronen, die Empfehlung wurde von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht die Risiken inzwischen klarer ausgeprägt, hält aber den Konsens für 2027 für sinnvoll. Unklar sei weiterhin die Margenentwicklung; Leuchten empfiehlt, das Produktportfolio durch Zukäufe zu verbreitern. Positiv bewertet wird der erfolgreiche US-Start der oralen Wegovy-Formulierung, der Impulse für Umsatz und Marktposition liefern könne.

    Für einkommensorientierte Anleger bleibt Novo Nordisk wegen der Dividendenpolitik interessant: Bei einer Ausschüttung von 11,70 Kronen je Aktie und einem Kurs von 315 Kronen ergibt sich eine Bruttodividendenrendite von rund 3,7 Prozent. Das Unternehmen hat die Dividende seit mehr als zwei Jahrzehnten jährlich erhöht, wenngleich das jüngste Wachstum mit 2,6 Prozent moderat ausfiel. Einige Stimmen im Markt diskutieren, ob Kapital statt Dividendenerhöhung nicht effizienter in Wachstum oder Akquisitionen investiert wäre.

    Auf breiterer Basis dominiert in der Anlegercommunity eine Debatte über das Kursniveau: Institutionelle und private Investoren rätseln über einen Boden, Charttechniker favorisieren gestaffelte Käufe in der Nähe langfristiger Unterstützungszonen. Fazit: Analysten differieren in der Bewertung, zentrale Risikotreiber sind Preisentwicklung, Volumen und Margen, während Dividendentradition und Produktmomentum stützende Faktoren bleiben. Beobachter richten den Blick auf künftige Unternehmensprognosen und den weiteren US-Absatz von Wegovy.

    Marktteilnehmer sollten in den kommenden Monaten besonders auf die nächsten Quartalszahlen, aktualisierte Umsatz- und Margenprognosen sowie Aussagen zum Produktmix achten. Entscheidend bleibt, wie Novo Nordisk Preisdisziplin gegenüber Kostendruck und politischen Regulierungsinitiativen verteidigt, insbesondere in den USA, dem für Wegovy wichtigsten Markt. Zudem könnte eine aktivere M&A-Strategie die Bewertung stützen, sofern sie profitabel skaliert. Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig bleibt die Aktie volatil, langfristig stützen starke Marken und eine dividendenorientierte Politik das Investmentcase, sofern das Management Wachstum und Margen stabilisiert. Die Aufmerksamkeit der Investoren bleibt daher weiterhin hoch.



