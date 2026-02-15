L’Oreal enttäuscht: Umsatz schwächelt – Aktie stürzt um 7% ab

Für das Gesamtjahr meldete der Konzern ein operatives Ergebnis von 8,9 Milliarden Euro, ein Plus von 2,4 Prozent. Die operative Marge weitete sich leicht von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich ging der Jahresüberschuss jedoch um 4,4 Prozent auf 6,13 Milliarden Euro zurück. Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 7,20 Euro je Aktie vor.

L’Oreal hat das Geschäftsjahr mit einem moderateren Abschluss beendet als von Analysten erwartet und löste damit deutliche Kursverluste aus. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro – etwas unter dem Konsens von rund 6,5 Prozent. Die in New York gehandelten American Depositary Receipts gaben daraufhin am Abend um sieben Prozent nach; der Pariser Kurs fiel am Freitag im frühen Handel um 6,5 Prozent auf 366,35 Euro.

Regionale Unterschiede prägten die Quartalsbilanz: China blieb ein Schwachpunkt, und das Luxussegment zeigte eine erkennbare Abschwächung. Demgegenüber entwickelte sich das Geschäft in den USA „exzellent“, wie es Marktkommentare treffend zusammenfassen. Analysten machten vor allem die schwächere Nachfrage in Nordasien und die unter den Erwartungen liegende Dynamik im Highend-Segment für die enttäuschenden Umsatzzahlen verantwortlich.

Die Reaktionen der Analysten fielen unterschiedlich aus. Die kanadische RBC bestätigte ihre Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 410 Euro. RBC verwies darauf, dass verfehlte Umsatzerwartungen in Kombination mit vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und hohen Erwartungen vor der Zahlenvorlage den Markt enttäuschten. Barclays hob insbesondere die Schwäche in nördlichem Asien und beim Luxusgeschäft hervor. Bernstein relativierte das Bild: Zwar sei das Wachstum leicht enttäuschend, im Vergleich zu anderen Konsumgüterkonzernen habe sich L’Oreal aber insgesamt noch gut geschlagen.

Für Investoren rückt nun vor allem der Ausblick auf den weltweiten Kosmetikmarkt in den Fokus. Unternehmensseitige Prognosen und Kommentare zum Nachfrageverlauf in China sowie zur weiteren Erholung des Luxussegments dürften das Sentiment bestimmen. Kurzfristig bleiben die Aktien aufgrund der Margenstabilität und der robusten US-Performance attraktiv bewertet, doch das Risiko weiterer Kursausschläge bleibt bestehen, solange die Erholung in Asien und im Premiumsegment nicht nachhaltig sichtbar wird.

