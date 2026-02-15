BAT: Dividende und Aktienrückkäufe stärken Anleger – Wachstum dürftig

Für 2025 meldete BAT einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von 11,6 Mrd. GBP (13,3 Mrd. Euro), leicht über dem Vorjahr. Ohne das Kanada-Geschäft stieg der bereinigte Gewinn um 2,3 % auf 11,3 Mrd. GBP. Der Konzernumsatz fiel um 1 % auf 25,6 Mrd. GBP — das klassische Tabakgeschäft blieb unter Druck, während der New-Categories-Anteil zunahm. Der auf Anteilseigner entfallende Überschuss sprang um über 150 % auf 7,7 Mrd. GBP, wobei das Vorjahresjahr durch eine hohe Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada belastet war. BAT schließt Kanada auch für die Prognosen aus, da dort erzielte Gewinne für die Rechtsbeilegung verwendet werden müssen.

British American Tobacco (BAT) rechnet für 2026 mit einem eher verhaltenen Geschäftsjahr: Nach Unternehmensangaben dürften nur die unteren Enden der mittelfristigen Zielspannen erreicht werden. Mittelfristig peilt BAT ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3–5 % sowie ein bereinigtes operatives Ergebniswachstum von 4–6 % jährlich an. Für das laufende Jahr hänge die Ergebnisdynamik stärker vom zweiten Halbjahr ab. Das Management erwartet zudem einen leichten Rückgang des branchenweiten Zigarettenabsatzes; Wachstum soll primär aus dem Geschäft mit Zigaretten-Alternativen (New Categories, v. a. Vapes) kommen.

Für Aktionäre gibt es wiederkehrend positive Botschaften: Die Dividendenausschüttung wird um 2 % auf 2,4504 GBP je Aktie erhöht (Quartalszahlung 0,6126 GBP), was einer aktuellen Rendite von etwa 5,6 % entspricht. Zudem plant BAT Aktienrückkäufe in Höhe von 1,3 Mrd. GBP; zusammen mit der Dividende ergibt das bei einem Kurs von rund 44 GBP eine Gesamtrendite von circa 7 %. Finanzseitig nähert sich die Gruppe der angestrebten Leverage-Spanne von 2,0–2,5, was Spielräume für Aktionärsmaßnahmen schaffen dürfte. Der Free Cashflow ging deutlich zurück, maßgeblich beeinflusst durch Sondereffekte wie die Kanada-Einigung und Teilverkäufe (ITC, Hotelbeteiligungen).

Anleger reagierten verhalten: Die Aktie fiel zeitweise rund 2,5 %. Analysten wie Philip Spain (JPMorgan) sehen neben enttäuschten Erwartungen an die Dynamik der New Categories vor allem Wechselkurs-Effekte als Belastung.

Privatanalysen heben hervor, dass das NGP-Wachstum langsamer verläuft als erhofft, teils bedingt durch illegale Einfuhren; strengere Durchsetzung in Märkten wie den USA wird als entscheidend gesehen. Fazit: BAT bleibt dividendenstark und bilanziell stabiler, bietet jedoch angesichts moderater operativer Perspektiven und Sondereffekten begrenztes Kurspotenzial.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 50,30EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.