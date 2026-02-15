Moderna 2025: Umsatz stürzt 40% ab – kann die Pipeline 2026 retten?

An den Finanzmärkten fiel die Reaktion zwiegespalten aus. Im vorbörslichen Handel notierte die Aktie zunächst rund zwei Prozent schwächer, entwickelte sich im frühen New Yorker Handel jedoch deutlich besser und kletterte bis zu sechs Prozent nach oben – ein Hinweis auf die hohe Volatilität des Titels. Marktbeobachter führen stärkere Kursschwankungen auf die hohe institutionelle Beteiligung und eine signifikante Shortquote zurück.

Moderna hat 2025 einen deutlichen Einbruch seines Geschäfts hinnehmen müssen, sieht sich aber für 2026 wieder zuversichtlicher aufgestellt. Trotz eines überraschend robusten Schlussquartals sanken die Erlöse im Gesamtjahr um rund 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (etwa 1,6 Mrd. Euro). Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die deutlich nachlassende Nachfrage nach seinem Covid-Impfstoff. Das Ergebnis belastete die Bilanz: Zwar verringerte sich der auf Aktionäre entfallene Nettoverlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar, doch konnte Moderna die Kosten nicht im gleichen Tempo wie die Umsätze abbauen.

Strategisch setzt Moderna auf Diversifizierung: Investitionen flossen 2025 verstärkt in eine Norovirus-Impfung und Programme gegen Krebs, zudem plant das Unternehmen eine breitere geografische Aufstellung. Für 2026 gibt Moderna ein Ziel aus, den Umsatz um zehn Prozent zu steigern und die Betriebsausgaben weiter zu senken. Ob sich dies realisieren lässt, hängt maßgeblich vom Fortschritt der Pipeline und der Zulassungsdynamik ab.

Ein kurzfristiges Risiko stellt die aktuelle Rückmeldung der US-Arzneimittelbehörde FDA zum Grippeimpfstoffkandidaten mRNA‑1010 dar. Die FDA hat die formale Prüfungsentscheidung zunächst nicht eingeleitet und bemängelt das Studiendesign – konkret den Einsatz eines Vergleichspräparats in Standarddosis für ältere Studienteilnehmer. Moderna betont, dass es sich nicht um Sicherheits- oder Wirksamkeitsbedenken handle. Das Unternehmen will innerhalb von 30 Tagen Gespräche mit der FDA aufnehmen. Beobachter sehen dies eher als regulatorische Hürde denn als prinzipielle Schwäche der mRNA-Plattform; eine mögliche strategische Lösung könnte eine Zulassungsbeschränkung auf Personen unter 65 Jahren mit späterer Erweiterung für Ältere sein.

Weitere positive Signale: Moderna hat eine Partnerschaft mit Mexiko geschlossen und wichtige institutionelle Anleger wie Capital World Investors zählen zu den Großaktionären. Entscheidend bleibt nun, wie das Management die anstehenden Quartalszahlen und die nächsten regulatorischen Schritte kommuniziert – diese Informationen dürften den Kursverlauf und die Einschätzung zur langfristigen Story stärker prägen als kurzfristige Tagesbewegungen.

