    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Epstein-Enthüllungen: Goldman Sachs entlässt Chefjuristin Ruemmler

    Epstein-Enthüllungen: Goldman Sachs entlässt Chefjuristin Ruemmler
    Foto: Richard Drew - dpa

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Chefjuristin Kathryn Ruemmler mit Wirkung zum 30. Juni abberufen, nachdem Veröffentlichungen aus dem Fundus der Jeffrey-Epstein-Unterlagen engere persönliche und berufliche Verbindungen der Juristin zu dem verurteilten Sexualstraftäter offengelegt haben. Ruemmler, 54, war seit 2021 als General Counsel bei Goldman Sachs tätig und hatte zuvor als Staatsanwältin, Anwältin in der Privatwirtschaft und als Justiziarin im Weißen Haus unter Präsident Barack Obama gearbeitet.

    Die aus öffentlich gewordenen E-Mails und Notizen hervorgehenden Dokumente belegen nach Recherchen mehrerer Medien nicht nur gelegentliche Kontakte, sondern auch den Erhalt teurer Geschenke — etwa Luxus-Handtaschen — sowie Beratertätigkeiten in Medienangelegenheiten. In Nachrichten aus Ruemmlers E-Mail-Account erschien Epstein wiederholt unter der Anrede "Onkel Jeffrey". Zudem entdeckte das Wall Street Journal handschriftliche Hinweise von FBI-Mitarbeitern, die darauf hindeuten, dass Ruemmler zu den Personen gehörte, die Epstein unmittelbar nach dessen Festnahme 2019 anriefen. Epstein starb 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Long
    845,56€
    Basispreis
    5,42
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    966,53€
    Basispreis
    5,59
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ruemmlers Sprecherin bezeichnete die Beziehung zu Epstein als rein beruflich und betonte, dass ihre Mandantin von dessen Straftaten nichts gewusst habe. Goldman Sachs hatte zunächst betont, dass diese Enthüllungen nicht zwangsläufig zu einem Jobverlust führen müssten. Dennoch nahm Konzernchef David Solomon das Rücktrittsangebot "widerwillig an" und lobte Ruemmler öffentlich als "außerordentliche" Rechtsexpertin mit tiefgreifender Erfahrung und als "großen Menschen".

    Der Vorgang wirft wichtige Fragen zur Governance, Compliance-Überwachung und zum Umgang großer Finanzinstitute mit Reputationsrisiken auf. Für Anleger und Regulatoren steht die Frage im Raum, wie umfassend interne Prüfungen und Due-Diligence-Prozesse waren, als persönliche Kontakte zwischen Führungskräften und problematischen Akteuren entstanden. Der Fall könnte zu verstärkter Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden führen, insbesondere hinsichtlich interner Meldeketten, Interessenkonflikten und möglichen versäumten Compliance-Signalen.

    Für Goldman Sachs geht es nun darum, Vertrauen bei Kunden und Märkten zu stabilisieren, die Übergabe der juristischen Verantwortung zu organisieren und transparent darzulegen, welche Lehren aus dem Vorfall gezogen werden. Die Personalentscheidung unterstreicht zugleich die politische und mediale Sensibilität solcher Verbindungen und signalisiert, dass selbst hochrangige Managerinnen unter erheblichem Druck stehen, bei Reputationsschäden persönliche Konsequenzen zu tragen.

    Zudem könnten sich für Goldman Sachs juristische und vertragsrechtliche Fragen ergeben, wenn frühere Geschäftsbeziehungen oder Schenkungen neu bewertet werden. Investoren werden genau auf die Kommunikation des Aufsichtsrats, anstehende personelle Maßnahmen und mögliche finanzielle Folgen achten. Analysten sehen in dem Fall ein Testfeld für die Krisenresilienz von Banken und erwarten präzisere Compliance-Richtlinien, strengere Prüfverfahren bei Top-Personal und eine verstärkte Berichterstattung über Interessenkonflikte. Kurzfristig bleibt der Reputationsschaden das dominierende Thema. Langfristig könnten regulatorische Reformen folgen und Vertrauen zurückgewonnen werden.



    Goldman Sachs Group

    +0,03 %
    -2,15 %
    -10,04 %
    +4,87 %
    +22,89 %
    +119,60 %
    +201,86 %
    +478,15 %
    +1.119,68 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 905,1EUR auf NYSE (14. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Epstein-Enthüllungen: Goldman Sachs entlässt Chefjuristin Ruemmler Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Chefjuristin Kathryn Ruemmler mit Wirkung zum 30. Juni abberufen, nachdem Veröffentlichungen aus dem Fundus der Jeffrey-Epstein-Unterlagen engere persönliche und berufliche Verbindungen der Juristin zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     