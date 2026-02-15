Epstein-Enthüllungen: Goldman Sachs entlässt Chefjuristin Ruemmler

Die aus öffentlich gewordenen E-Mails und Notizen hervorgehenden Dokumente belegen nach Recherchen mehrerer Medien nicht nur gelegentliche Kontakte, sondern auch den Erhalt teurer Geschenke — etwa Luxus-Handtaschen — sowie Beratertätigkeiten in Medienangelegenheiten. In Nachrichten aus Ruemmlers E-Mail-Account erschien Epstein wiederholt unter der Anrede "Onkel Jeffrey". Zudem entdeckte das Wall Street Journal handschriftliche Hinweise von FBI-Mitarbeitern, die darauf hindeuten, dass Ruemmler zu den Personen gehörte, die Epstein unmittelbar nach dessen Festnahme 2019 anriefen. Epstein starb 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Chefjuristin Kathryn Ruemmler mit Wirkung zum 30. Juni abberufen, nachdem Veröffentlichungen aus dem Fundus der Jeffrey-Epstein-Unterlagen engere persönliche und berufliche Verbindungen der Juristin zu dem verurteilten Sexualstraftäter offengelegt haben. Ruemmler, 54, war seit 2021 als General Counsel bei Goldman Sachs tätig und hatte zuvor als Staatsanwältin, Anwältin in der Privatwirtschaft und als Justiziarin im Weißen Haus unter Präsident Barack Obama gearbeitet.

Ruemmlers Sprecherin bezeichnete die Beziehung zu Epstein als rein beruflich und betonte, dass ihre Mandantin von dessen Straftaten nichts gewusst habe. Goldman Sachs hatte zunächst betont, dass diese Enthüllungen nicht zwangsläufig zu einem Jobverlust führen müssten. Dennoch nahm Konzernchef David Solomon das Rücktrittsangebot "widerwillig an" und lobte Ruemmler öffentlich als "außerordentliche" Rechtsexpertin mit tiefgreifender Erfahrung und als "großen Menschen".

Der Vorgang wirft wichtige Fragen zur Governance, Compliance-Überwachung und zum Umgang großer Finanzinstitute mit Reputationsrisiken auf. Für Anleger und Regulatoren steht die Frage im Raum, wie umfassend interne Prüfungen und Due-Diligence-Prozesse waren, als persönliche Kontakte zwischen Führungskräften und problematischen Akteuren entstanden. Der Fall könnte zu verstärkter Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden führen, insbesondere hinsichtlich interner Meldeketten, Interessenkonflikten und möglichen versäumten Compliance-Signalen.

Für Goldman Sachs geht es nun darum, Vertrauen bei Kunden und Märkten zu stabilisieren, die Übergabe der juristischen Verantwortung zu organisieren und transparent darzulegen, welche Lehren aus dem Vorfall gezogen werden. Die Personalentscheidung unterstreicht zugleich die politische und mediale Sensibilität solcher Verbindungen und signalisiert, dass selbst hochrangige Managerinnen unter erheblichem Druck stehen, bei Reputationsschäden persönliche Konsequenzen zu tragen.

Zudem könnten sich für Goldman Sachs juristische und vertragsrechtliche Fragen ergeben, wenn frühere Geschäftsbeziehungen oder Schenkungen neu bewertet werden. Investoren werden genau auf die Kommunikation des Aufsichtsrats, anstehende personelle Maßnahmen und mögliche finanzielle Folgen achten. Analysten sehen in dem Fall ein Testfeld für die Krisenresilienz von Banken und erwarten präzisere Compliance-Richtlinien, strengere Prüfverfahren bei Top-Personal und eine verstärkte Berichterstattung über Interessenkonflikte. Kurzfristig bleibt der Reputationsschaden das dominierende Thema. Langfristig könnten regulatorische Reformen folgen und Vertrauen zurückgewonnen werden.

