Adyen stürzt 17,4% ab nach gedämpfter Prognose – Analysten gespalten

Analysten reagierten mit unterschiedlichen Anpassungen ihrer Bewertungen, blieben jedoch in Teilen überzeugt von der langfristigen Qualität des Geschäftsmodells. Die DZ Bank senkte den fairen Wert moderat von 1.800 auf 1.750 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Kaufen“ und bezeichnete den Kurseinbruch als übertrieben. Für die Bank überlagerten kurzfristige Enttäuschungen nicht die strukturellen Stärken des Unternehmens, weshalb sich mittelfristig Chancen für Anleger böten.

Adyen gerät nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen unter Druck. Die Papiere des niederländischen Zahlungsdienstleisters stürzten am Donnerstag um 17,4 Prozent ab und setzten damit einen seit Mitte 2025 bestehenden Abwärtstrend fort; der Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit 2023. Auslöser war weniger das operative Ergebnis als die vorsichtigere Prognose für das laufende Jahr, die Anleger enttäuschte und heftige Gewinnmitnahmen auslöste.

Deutlich größer fiel die Revision bei JPMorgan aus: Die US-Bank reduzierte das Kursziel drastisch von 2.450 auf 1.350 Euro, beließ die Empfehlung jedoch auf „Overweight“. JPMorgan argumentierte, dass die Aktie trotz der herabgesetzten Schätzungen noch immer falsch bewertet werde, und riet Anlegern zu einem mittelfristigen Anlagehorizont. Die Experten betonten zugleich, dass Adyen nun von Quartal zu Quartal liefern müsse, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Weitere Institute meldeten ebenfalls Gewinnwarnungen für die Konsenserwartungen: Goldman Sachs rechnet mit einem Rückgang der Ebitda-Schätzungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und verzeichnete ein nachlassendes Umsatzwachstum im vierten Quartal. Insgesamt heben die Analysten hervor, dass die Kombination aus verlangsamtem Wachstum und vorsichtigerer Guidance das Sentiment trübt.

Für Anleger bleibt die Situation zweigeteilt: Kurzfristig überwiegt das Risiko weiterer Kursvolatilität, getrieben von enttäuschten Prognosen und potenziell sinkenden Analystenschätzungen. Langfristig sprechen die wiederkehrenden Einnahmen, die technologischen Investitionen und die Marktposition für eine Erholung, sofern Adyen die Profitabilität stabilisiert und wieder beschleunigtes Wachstum vorlegt. Börsianer sollten die nächsten Quartalszahlen sowie Margen- und Umsatztrends genau beobachten, um die Tragfähigkeit der aktuellen Kurskorrektur zu bewerten.

Die Bewertungen wurden damit in kurzer Zeit stark adaptiv nach unten korrigiert; die Bandbreite der Kursziele reicht jetzt nach unten und oben deutlich weiter. Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass Adyen in einem hart umkämpften Umfeld operiert, das Skaleneffekte, Gebührenstrukturen und Regulierungsrisiken umfasst. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen vom langfristigen Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr. Entscheidend für die Erholung wird sein, ob Umsatzdynamik und operative Margen wieder zulegen — Anleger sollten Cashflow- und Margenindikatoren in den kommenden Berichten genau analysieren.

