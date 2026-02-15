Jenoptik vor Schicksalstag 25. März: Aktie stürzt – Hoffnung auf 2026

Vorläufige Jahreszahlen zeigen einen Rückgang der Auftragseingänge um rund drei Prozent auf knapp eine Milliarde Euro. Der Umsatz schrumpfte nach vorläufiger Berechnung um circa sechs Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um etwa 13 Prozent auf 192 Millionen Euro zurück. Daraus resultierte eine EBITDA-Marge von rund 18,4 Prozent, ein Rückgang um 1,5 Prozentpunkte. Die Kennzahlen fielen leicht schwächer aus als von Analysten erwartet. Einen ausführlichen Geschäftsbericht samt ausführlichem Ausblick will Jenoptik am 25. März vorlegen.

Jenoptik will 2026 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren. Nach einem Umsatz- und Ergebnisschwächezjahr 2025 kündigte der Jenaer Technologiekonzern an, Umsatz und EBITDA-Marge zu steigern. Für die wichtige Halbleiteranlagenbranche sieht das Management eine grundsätzlich positive Entwicklung, getragen von angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren. Im vergangenen Jahr hatte Jenoptik unter schwächerer Nachfrage aus der Chip- und der Automobilindustrie gelitten; das Halbleiteranlagengeschäft stabilisierte sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte.

Die Börse reagierte empfindlich auf die Zahlen: Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Aktie am Morgen bis zu elf Prozent. Trotz des Rückschlags liegt der Titel seit Jahresbeginn deutlich im Plus; bis zum Donnerstag vor der Veröffentlichung hatte die Aktie auf Xetra etwa 38 Prozent Kursgewinn verzeichnet. Marktteilnehmer dürften nun genau auf die Detailangaben und das Management-Telefonat im März achten, um die Nachhaltigkeit der angekündigten Erholung einzuschätzen.

Das Analysehaus Jefferies bestätigte unverändert die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 24 Euro. Analyst Henrik Paganetty wertete die vorgelegten Zahlen als schwach für das vierte Quartal, hob aber den positiven Ausblick hervor und verwies auf die Stabilisierung der Nachfrage nach Halbleiterausrüstung in der zweiten Jahreshälfte 2025.

Für Investoren bleibt der Ausblick zweigeteilt: Chancen ergeben sich aus der erwarteten Erholung im Halbleitersegment und den Rechenzentrumsinvestitionen; Risiken bestehen weiter in zyklischer Nachfrageschwäche der Chip- und Automobilmärkte sowie in kurzfristiger Ergebnisvolatilität. Entscheidend wird die Detailauswertung am 25. März sein.

Vor diesem Hintergrund rücken operative Effizienz und Portfoliofokussierung in den Blickpunkt: Investoren werden prüfen, ob Jenoptik durch Kostendisziplin, stärkere Auslastung der Produktionskapazitäten und gezielte Kundenprojekte die Margen zurückführen kann. Entscheidend sind zudem die Auftragspipeline sowie mögliche langfristige Lieferverträge mit Halbleiter- und Rechenzentrumsbetreibern, die nachhaltiges Wachstum stützen könnten. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für Stimmungsschwankungen, bis die Gesellschaft konkrete Quartalszahlen und eine überarbeitete Mittelfristplanung präsentiert. Langfristig hängen Bewertung und Kursentwicklung von der Realisierung der Wachstumsprognosen und der Branchenkonjunktur in Chip und Auto ab. Der 25. März wird damit zum entscheidenden Alternativpunkt für Investoren und Analysten und Marktbeobachter gleichermaßen.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 27,50EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.