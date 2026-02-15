    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Fidelity unter 3% — Goldman mit bis zu 6% potenzieller Stimmmacht bei NORMA

    Foto: NORMA Group

    NORMA Group SE war Mitte Februar Ziel mehrerer Pflichtmitteilungen nach § 40 WpHG: Zwei große institutionelle Anleger – The Goldman Sachs Group, Inc. und FMR LLC (Fidelity) – meldeten Veränderungen ihrer Stimmrechtspositionen. Die Meldungen geben Marktteilnehmern Einblick in tatsächliche Aktienbestände ebenso wie in derivative Instrumente, die potenziell Stimmrechte ausüben können.

    FMR LLC berichtete am 12. Februar mit Stichtag 5. Februar, dass ihr zugesprochene Stimmrechte auf 954.592 Aktien bzw. 2,99598 % der Gesamtstimmrechte gesunken sind. In der Vormeldung war der Anteil noch bei rund 3,10 %. Damit rutschte Fidelity knapp unter die Drei-Prozent-Schwelle; Ausweislich der Meldung hält FMR keine weiteren meldepflichtigen Instrumente auf NORMA-Aktien.

    Deutlich komplexer präsentieren sich die Angaben von Goldman Sachs. In mehreren Meldungen (Stichtage 9. und 10. Februar, Veröffentlichungen am 12. und 13. Februar) weist Goldman Sachs durchgängig nur geringe direkte Stimmrechte aus – etwa 277.000 Aktien, entsprechend rund 0,87 % der Gesamtstimmrechte (Gesamtstimmrechtsbasis: 31.862.400). Dagegen sind umfangreiche instrumentelle Positionen gemeldet, die potenziell in Stimmrechte umschlagbar sind oder wirtschaftliche Exponierung darstellen: In der ersten Meldung summierten sich diese Instrumente auf 946.356 Rechte (2,97 %) plus 215.844 über Swaps und Call-Warrants (0,68 %) – zusammen 3,65 % und eine Gesamtsumme aus Stimmrechten und Instrumenten von 4,52 %. In der Folge meldete Goldman eine Ausweitung der instrumentellen Exponierung: Rechte „Right to Recall“ und „Right of Use“ stiegen auf zusammen 1.438.148 Positionen (4,51 %), ergänzt durch weitere Swaps/Call-Warrants (0,69 %), womit die instrumentellen Anteile auf 5,20 % kletterten und die aggregate potenzielle Beteiligung 6,07 % erreichte.

    Goldman Sachs betont, dass weder eine Beherrschung vorliegt noch eine solche Kette besteht; die Meldungen listen umfangreich Tochtergesellschaften und Einheiten innerhalb der GS-Gruppe als mögliche relevante Adressaten für Zuordnungen von Rechten.

    Die Meldungen sind typische Beispiele dafür, wie große Asset Manager durch derivative Strukturen – Recall-/Use-Rechte, Swaps, Call-Warrants – substanzielle wirtschaftliche oder stimmberechtigende Einflüsse erzielen können, ohne dies allein über Direktbestände zu tun. Für Aktionäre und Marktbeobachter ist wichtig: Die ausgewiesenen instrumentellen Anteile sind potenziell wandelbar und können die governance-relevante Einflussnahme an NORMA über kurzfristige Zeiträume merklich erhöhen.



    NORMA Group

    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
