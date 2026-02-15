    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Euro pendelt, Dollar trotzt überraschend sinkender US-Inflation

    Der Euro hat sich zuletzt relativ stabil gezeigt und pendelte im New Yorker Handel um die Marke von etwa 1,186 bis 1,188 US-Dollar. Nach der Veröffentlichung der Januar-Verbraucherpreise in den USA, die im Jahresvergleich überraschend auf 2,4 Prozent sanken (Dezember: 2,7 Prozent; Markterwartung: 2,5 Prozent), reagierte der Dollar nur kurzzeitig mit Abschwächung. Die Europäische Zentralbank setzte den EZB-Referenzkurs auf 1,1862 Dollar, was einem Dollarpreis von 0,8430 Euro entsprach.

    Marktteilnehmer beurteilten die Daten als nicht zwingend zinsentscheiden für die Federal Reserve. Viele Ökonomen halten Leitzinssenkungen weiterhin für unwahrscheinlich, solange die US-Wirtschaft robust bleibt und die Inflation über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies auf diese robuste Konjunkturlage und argumentierte, dass die Notenbank keinen dringenden Handlungsbedarf habe. Auch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) betonte, dass insbesondere die Kerninflation zuletzt noch zu hoch gewesen sei, um kurzfristige Zinssenkungen zu rechtfertigen.

    Neben den Inflationszahlen sorgten zuvor gemeldete Arbeitsmarktdaten für Unsicherheit: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen, jedoch weniger stark als erwartet, während der starke Beschäftigtenbericht für Januar zuvor die Zinssenkungserwartungen gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund reagierten Währungsmärkte sensibel auf jeden Hinweis zur weiteren Geldpolitik der Fed.

    Technisch zeigten Händler kurzfristig Schwankungen: Nach den CPI-Daten kletterte das Paar EUR/USD zeitweise auf rund 1,1885, gab jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Marktkommentare aus Handelsforen und Research-Häusern wiesen auf kurzfristige Unterstützungszonen bei etwa 1,1830 und 1,1766 sowie Widerstände bei 1,1918, 1,2082 und 1,2349 hin. Erwartete Intraday-Spannen wurden mit circa 1,1880 bis 1,1980 angegeben.

    Institutionelle Anleger und Privatinvestoren diskutierten Risikoabsicherungen; einige berichteten über Hedging mit EUR-USD-Calls. Insgesamt dominierte die Einschätzung, dass die kommenden US-Daten und deren Interpretation durch die Fed-Kommunikation die Richtung des Euro bestimmen dürften, wobei anhaltende US-Wirtschaftsstärke Zinsdifferenzen zugunsten des Dollar stützen könnte.

    Zusätzlich legte die EZB die Referenzkurse für weitere Währungen fest: ein Euro entsprach 0,8716 Pfund, 181,83 Yen und 0,9121 Schweizer Franken. Händler verwiesen darauf, dass kurzfristige Volatilität nicht nur von makroökonomischen Überraschungen, sondern auch von Stimmungsumschwüngen in Liquiditätsarmen Phasen getrieben werde. In Onlineforen und bei professionellen Strategen dominierten Diskussionen über Szenarien: Sollte die Inflation in den USA weiter fallen, könnten Märkte Zinssenkungen früher einpreisen, was den Euro tendenziell stützen würde. Umgekehrt würden anhaltend robuste Arbeitsmarktdaten und ein langsamer Rückgang der Kerninflation das Narrativ einer restriktiven Fed stützen und dem Dollar Auftrieb verleihen. Jenseits von kurzfristigen Bewegungen raten Analysten zu selektivem Hedging und disziplinierter Risikosteuerung. Ausblick: Die Quartalszahlen, Fed-Kommentare und Konjunkturdaten werden die Richtung bis zur EZB-Sitzung vorgeben zeitnah.



    EUR/USD

    0,00 %
    +0,39 %
    +2,18 %
    +2,10 %
    +13,04 %
    +11,01 %
    -2,20 %
    +6,29 %
    +23,04 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,186USD auf Forex (15. Februar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
