Rally bei Bundesanleihen: US-Inflation bremst, Fed-Senkungen in Sicht

Auf der Angebotsseite fehlten prägende heimische Nachrichten: Eurozonen-Daten wie die zweite BIP-Schätzung bestätigten ein moderates Wachstum von 0,3 Prozent im Quartalsvergleich und lieferten keine neuen Impulse. Stattdessen richteten sich Anleger auf US-Daten, die maßgeblich die Erwartungen für die Geldpolitik der Federal Reserve steuern. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen zwar, blieben aber hinter den Analystenerwartungen zurück; der Arbeitsmarktbericht für Januar war zuvor überraschend stark ausgefallen und hatte Zinssenkungserwartungen gedämpft.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen legten in der Berichtswoche moderat zu. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte in mehreren Sitzungen leicht – zwischen 128,74 und 129,23 Punkten – und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank von rund 2,81 auf etwa 2,75 Prozent. Damit blieb der Markt in einer engen Spanne, in der Anleihen von Unsicherheit an den Aktienmärkten und von enttäuschenden oder zurückhaltenden Konjunkturimpulsen profitierten.

Wichtiger Stimmungsanker waren die Verbraucherpreisdaten aus den USA: Die Inflationsrate verlangsamte sich im Januar spürbar auf 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (Dezember: 2,7 Prozent). Experten hatten im Schnitt 2,5 Prozent erwartet. Die teils besser als erwartete Abschwächung stärkte die Hoffnung auf eine Annäherung an das zweiprozentige Fed-Ziel und belebte die Erwartungen für Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte. Institute wie die Commerzbank und die Dekabank sehen in der Entwicklung eine schrittweise Entspannung und rechnen – je nach Einschätzung – ab Mitte des Jahres mit Beginn von Zinssenkungen; die Commerzbank nennt sogar vier mögliche Schritte.

Zugleich sorgte Unsicherheit an den Aktienmärkten für Zuflüsse in Staatsanleihen: Zweifel an der Profitabilität hoher KI-Investitionen großer Tech-Unternehmen hatten die Kurse an den New Yorker Börsen belastet und stellten die Nachhaltigkeit der risikoreichen Rallye infrage. Marktteilnehmer verweilen daher in einer Abwägung zwischen fundamentaler Skepsis – wonach kurzfristige Erholungen zum Shorten genutzt werden sollten – und der beobachtbaren Marktrichtung, die in den vergangenen Wochen Long-Positionen belohnte. Vor allem die noch offene Positionierung des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh verstärkt die Unsicherheit über den künftigen Zinskurs.

Für Investoren bedeutet das eine zwiespältige Lage: Kurzfristig bieten steigende Anleihekurse Schutz gegen Aktieneinbrüche und senken Finanzierungskosten marginal; langfristig bleibt die Risikoabwägung komplex. Sollte die US-Inflation nachhaltig weiter sinken und die Arbeitsmarktdaten anschwächen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit mehrerer Fed-Senkungen, was Anleihekurse weiter stützen könnte. Andererseits würden stärkere Konjunkturdaten oder eine erneute Risikoneigung in den Aktienmärkten die Renditen wieder steigen lassen. Fondsmanager beobachten daher Positionierung und Liquiditätsindikatoren genau und setzen verstärkt auf Flexibilität bei Duration und Kreditexposure. Die kommende Woche, mit weiteren US-Daten und geldpolitischen Aussagen, dürfte daher den nächsten Kurswechsel im Anleihemarkt bestimmen und Anleger verunsichern können.

