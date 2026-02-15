    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    Cancom: Starkes Q4 rettet Jahresbilanz – Aktie fällt, Cash kritisch

    Foto: CANCOM SE

    Der Münchner IT-Dienstleister Cancom hat das Geschäftsjahr 2025 nach einem schwachen Start mit einer spürbaren Belebung im Schlussquartal binnen der vom Management im Juli nach unten angepassten Prognose abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen belief sich der Konzernumsatz auf 1.711,7 Millionen Euro und lag damit nur 1,5 Prozent unter dem Vorjahreswert von 1.737,6 Millionen Euro. Das EBITDA sank im Jahresvergleich um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, während das EBITA mit 47,8 Millionen Euro deutlich hinter dem Vorjahr (59,6 Millionen Euro) zurückblieb.

    Besonders auffällig war die Dynamik im vierten Quartal: Der Umsatz stieg auf 484,0 Millionen Euro (Vorjahr: 479,7 Millionen Euro), das EBITDA legte im Quartalsvergleich deutlich zu und kletterte um 45,8 Prozent auf 38,7 Millionen Euro. Diese Quartalswende begründet die Einschätzung des Vorstands, die Ziele für 2025 trotz des rückläufigen Gesamtjahres zu erreichen. Analysten hatten die vorgelegten Größenordnungen erwartet; Cancom kündigte an, den vollständigen Geschäftsbericht 2025 sowie die Prognose für 2026 am 26. März zu veröffentlichen.

    Investoren reagierten jedoch eher verhalten: Die Aktie notierte am Vormittag rund 1,7 Prozent tiefer bei 23,15 Euro und lag damit etwa 13 Prozent unter dem Kurs zu Jahresbeginn. Marktteilnehmer scheinen vor allem die rückläufige Ertragskraft und den deutlichen Rückgang des operativen Cashflows zu bewerten: Dieser fiel auf 139,8 Millionen Euro nach 192,9 Millionen Euro im Vorjahr, was die Liquiditätsentwicklung und die Investmentfähigkeit des Unternehmens kurzfristig einschränken könnte.

    Cancom positioniert sich weiterhin als umfassender Digital Business Provider mit einem Portfolio von Systemhausleistungen über Cloud- und Managed-Services bis zu datenbasierten Digital Solutions und Artificial Intelligence. Mit rund 5.600 Mitarbeitern und circa 80 Standorten in der DACH-Region und Osteuropa bleibt die Gruppe regional breit aufgestellt.

    Für das laufende Jahr wird die Marktbeobachtung vor allem auf der am 26. März erwarteten Guidance für 2026 sowie auf der Frage liegen, ob der positive Trend im Schlussquartal in eine nachhaltige Ertragsverbesserung überführt werden kann. Für Investoren bedeutet das eine Abwägung zwischen struktureller Marktpositionierung und kurzfristigen Ergebnis- und Cashflow-Risiken.

    Vor diesem Hintergrund werden Investoren und Analysten bei der Vorlage des Geschäftsberichts insbesondere auf die Zusammensetzung des Umsatzes, die Entwicklung des Rohertrags, die Profitabilität in den Bereichen Cloud und Managed Services sowie auf die wiederkehrenden Erlöse achten. Relevante Stichworte sind Kostendisziplin, Effizienzsteigerungen, mögliche Portfolioanpassungen und Akquisitionsstrategie. Sollte Cancom die im Schlussquartal gezeigte Dynamik stabilisieren und den operativen Cashflow wieder anziehen, könnte dies der Aktie mittelfristig wieder Rückenwind geben. Kurzfristig bleibt jedoch die Unsicherheit über Konjunktur und IT-Budgets ein maßgeblicher Risiko-Faktor und dürfte Kursbewegungen treiben.



