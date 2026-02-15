    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUSS MicroTec: Ameriprise klettert über 3%, Universal fällt unter 5%

    SUSS MicroTec: Ameriprise klettert über 3%, Universal fällt unter 5%
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUSS MicroTec: Zwei Stimmrechtsmitteilungen zeigen Wandel bei institutionellen Investoren

    SUSS MicroTec SE hat am 12. Februar 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG publiziert, die Veränderungen bei den Anteilen zweier institutioneller Investoren dokumentieren. Beide Meldungen dienen der europaweiten Verbreitung und beruhen auf den Angaben der jeweiligen Mitteilungspflichtigen.

    Ameriprise Financial / Columbia Threadneedle – Zuwachs über 3-Prozent-Schwelle

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Long
    39,20€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 5,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    56,76€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 5,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ameriprise Financial, Inc. meldet für den Konzernbereich um die Tochtergesellschaften (u. a. Threadneedle Management Luxembourg S.A. und weitere Columbia-Threadneedle-Einheiten) eine Schwellenberührung zum 6. Februar 2026. Demnach werden 704.501 Aktien der SUSS MicroTec SE gehalten, was einem Stimmrechtsanteil von 3,69 % an der Gesamtstimmrechtszahl von 19.115.538 Aktien entspricht. In der vorherigen Mitteilung war der Konzern mit 3,05 % angegeben; die aktuelle Meldung dokumentiert somit ein moderates Aufstocken. Es handelt sich um eine freiwillige Konzernmitteilung, und es werden keine instrumentellen Positionen (Derivate) angegeben.

    Universal Investment – Unterschreitung der 5‑Prozent‑Marke

    Die zweite Mitteilung stammt von Universal Investment GmbH mit Stichtag 9. Februar 2026. Universal Investment weist nun 954.755 Aktien beziehungsweise 4,99 % der Stimmrechte aus. Die Meldung verzeichnet damit einen Rückgang gegenüber der letzten Publikation, in der 5,14 % gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der ausstehenden Stimmrechte bleibt mit 19.115.538 Aktien unverändert. Auch Universal Investment hält keine aufsichtspflichtigen Instrumente, die Stimmrechte begründen würden.

    Rechtlicher Rahmen und Marktimplikationen

    Beide Meldungen folgen den deutschen Transparenzvorschriften und dienen der Offenlegung bedeutender Beteiligungsquoten. Für Anleger und Marktbeobachter sind solche Meldungen relevant, weil sie die Präsenz aktiver Asset Manager im Aktionariat sichtbar machen. Die beiden Positionen zusammen ergeben ein gebündeltes Gewicht von rund 8,68 % der Stimmrechte, ohne dass eine der beiden Parteien damit eine beherrschende Stellung erreicht.

    Fazit

    Die Meldungen signalisieren ein leicht verändertes Engagement großer institutioneller Investoren in SUSS MicroTec, ohne Anzeichen für den Einsatz von Derivaten oder für eine Änderung der Gesamtstimmrechtszahl. Ameriprise/Columbia Threadneedle hat seine Beteiligung erhöht und überschreitet nun die 3‑Prozent‑Schwelle, während Universal Investment knapp unter die 5‑Prozent‑Marke gefallen ist. Für strategische Entscheidungen des Unternehmens oder für eine Kontrollverschiebung sind die Veränderungen derzeit nicht ausreichend, sie bieten jedoch Hinweise auf das aktuelle Interesse institutioneller Manager an der Aktie.



    SUESS MicroTec

    +2,20 %
    +3,75 %
    -2,11 %
    +35,75 %
    +12,41 %
    +130,67 %
    +81,21 %
    +470,31 %
    +94,18 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 47,48EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUSS MicroTec: Ameriprise klettert über 3%, Universal fällt unter 5% SUSS MicroTec: Zwei Stimmrechtsmitteilungen zeigen Wandel bei institutionellen Investoren SUSS MicroTec SE hat am 12. Februar 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG publiziert, die Veränderungen bei den Anteilen zweier …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     