SUSS MicroTec: Ameriprise klettert über 3%, Universal fällt unter 5%

SUSS MicroTec SE hat am 12. Februar 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG publiziert, die Veränderungen bei den Anteilen zweier institutioneller Investoren dokumentieren. Beide Meldungen dienen der europaweiten Verbreitung und beruhen auf den Angaben der jeweiligen Mitteilungspflichtigen.

Ameriprise Financial, Inc. meldet für den Konzernbereich um die Tochtergesellschaften (u. a. Threadneedle Management Luxembourg S.A. und weitere Columbia-Threadneedle-Einheiten) eine Schwellenberührung zum 6. Februar 2026. Demnach werden 704.501 Aktien der SUSS MicroTec SE gehalten, was einem Stimmrechtsanteil von 3,69 % an der Gesamtstimmrechtszahl von 19.115.538 Aktien entspricht. In der vorherigen Mitteilung war der Konzern mit 3,05 % angegeben; die aktuelle Meldung dokumentiert somit ein moderates Aufstocken. Es handelt sich um eine freiwillige Konzernmitteilung, und es werden keine instrumentellen Positionen (Derivate) angegeben.

Universal Investment – Unterschreitung der 5‑Prozent‑Marke

Die zweite Mitteilung stammt von Universal Investment GmbH mit Stichtag 9. Februar 2026. Universal Investment weist nun 954.755 Aktien beziehungsweise 4,99 % der Stimmrechte aus. Die Meldung verzeichnet damit einen Rückgang gegenüber der letzten Publikation, in der 5,14 % gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der ausstehenden Stimmrechte bleibt mit 19.115.538 Aktien unverändert. Auch Universal Investment hält keine aufsichtspflichtigen Instrumente, die Stimmrechte begründen würden.

Rechtlicher Rahmen und Marktimplikationen

Beide Meldungen folgen den deutschen Transparenzvorschriften und dienen der Offenlegung bedeutender Beteiligungsquoten. Für Anleger und Marktbeobachter sind solche Meldungen relevant, weil sie die Präsenz aktiver Asset Manager im Aktionariat sichtbar machen. Die beiden Positionen zusammen ergeben ein gebündeltes Gewicht von rund 8,68 % der Stimmrechte, ohne dass eine der beiden Parteien damit eine beherrschende Stellung erreicht.

Fazit

Die Meldungen signalisieren ein leicht verändertes Engagement großer institutioneller Investoren in SUSS MicroTec, ohne Anzeichen für den Einsatz von Derivaten oder für eine Änderung der Gesamtstimmrechtszahl. Ameriprise/Columbia Threadneedle hat seine Beteiligung erhöht und überschreitet nun die 3‑Prozent‑Schwelle, während Universal Investment knapp unter die 5‑Prozent‑Marke gefallen ist. Für strategische Entscheidungen des Unternehmens oder für eine Kontrollverschiebung sind die Veränderungen derzeit nicht ausreichend, sie bieten jedoch Hinweise auf das aktuelle Interesse institutioneller Manager an der Aktie.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 47,48EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.