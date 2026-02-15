Aurubis: 1,7 Mrd. für Multimetalle – US‑Recycling startet, Dividende steigt

Von den genehmigten strategischen Investitionen in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro seien bereits rund 80 Prozent in konkrete Projekte geflossen. Hervorzuheben ist die neue Recyclinghütte Aurubis Richmond in den USA, die als erste Anlage dieser Art auf Multimetall-Recycling in den USA gilt und sich nach der ersten Inbetriebnahmephase im planmäßigen Hochlauf befindet. Ende 2025 erzielte die Einheit erste Umsätze, im Januar 2026 wurden erstmals komplexe Recyclingmaterialien verarbeitet; die zweite Ausbaustufe soll noch im laufenden Geschäftsjahr folgen und künftig bis zu 180.000 Tonnen komplexes Recyclingmaterial jährlich verarbeiten.

Auf der Hauptversammlung der Aurubis AG in Hamburg hat Vorstandsvorsitzender Dr. Toralf Haag den strategischen Kurs des Multimetallkonzerns als Antwort auf steigende Metallnachfrage und strukturelle Megatrends bezeichnet. Unter dem Motto „Wir leben im Jahrzehnt der Metalle“ betonte Haag, Aurubis baue Resilienz auf und strebe globale Führerschaft in der Produktion von Multimetallen an. Die aktualisierte Strategie „Aurubis Performance 2030. Forging resilience. Leading in multimetal.“ definiere Wachstumsschwerpunkte und Investitionsprioritäten.

In Hamburg steht das Complex Recycling Hamburg (CRH) kurz vor der Inbetriebnahme (erstes Halbjahr 2026) und wird die Aufarbeitungskapazität um etwa 30.000 Tonnen pro Jahr erweitern. Zudem wird die Kupferelektrolyse im bulgarischen Werk in der zweiten Jahreshälfte 2026 um rund 50 Prozent auf 340.000 Tonnen Jahreskapazität ausgebaut; zentrale Anlagenteile sind bereits installiert.

Die Hauptversammlung beschloss eine Dividendenerhöhung um zehn Cent auf 1,60 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von etwa 1,5 Prozent für 2024/25 entspricht. Die teilnehmenden Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit hoher Mehrheit zu; 67,47 Prozent des stimmberechtigten Kapitals waren vertreten.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 prognostiziert Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 375 bis 475 Millionen Euro sowie eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital von neun bis elf Prozent. Eine begleitende Stimmrechtsmitteilung weist aus, dass die GP Günter Papenburg AG zum 10. Februar 2026 einen Anteil von 3,07 Prozent an Aurubis gehalten hat.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, produziert mehr als eine Million Tonnen Kupferkathoden pro Jahr und ist im MDAX gelistet. Das Management betonte außerdem die Bedeutung von Recycling und diversifiziertem Rohstoffzugang zur Absicherung gegen Markt- und Rohstoffvolatilität. Aurubis sieht sich als Lieferant kritischer Materialien für Elektrifizierung, E‑Mobilität, Energieinfrastruktur und digitale Technologien und will mit weiteren Kapazitätserweiterungen die Versorgung europäischer und nordamerikanischer Industriekunden stärken. Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bleiben strategische Leitlinien; das Unternehmen verweist auf integrierte Umwelt-, Sozial- und Governance-Maßnahmen. Die Aktie notiert im Prime Standard und im Stoxx Europe 600. Die Vorstandsspitze betonte erneut die Balance zwischen Wachstum und Kapitaldisziplin, deutlich nachhaltig.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 171,3EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.