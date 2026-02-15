    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smartbrillen‑Boom treibt EssilorLuxottica an — Aktie klettert

    Smartbrillen‑Boom treibt EssilorLuxottica an — Aktie klettert
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica hat mit starken Quartalszahlen und dem anhaltenden Smartbrillen-Boom Anleger und Analysten in Alarmbereitschaft versetzt. Der Brillen- und Kontaktlinsenriese meldete für 2025 ein Umsatzplus von 7,5 Prozent auf knapp 28,5 Milliarden Euro; bereinigt auf konstanter Wechselkursbasis beträgt das Wachstum sogar gut elf Prozent und liegt damit deutlich über den Konsensschätzungen. Treiber ist vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Smartbrillen, prominent verkörpert durch die Ray‑Ban‑Meta‑Modelle.

    Das bereinigte operative Ergebnis stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge liegt damit bei 16 Prozent, 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Konzernangaben zufolge wirkten sich unter anderem US‑Zollpolitik und Kosten im Zusammenhang mit KI‑basierten Brillen auf die Marge aus. Der Konzerngewinn erhöhte sich marginal um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro; die Dividende soll von 3,95 auf 4,00 Euro je Aktie klettern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    218,99€
    Basispreis
    4,00
    Ask
    × 6,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    305,36€
    Basispreis
    4,70
    Ask
    × 5,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Reaktion der Börse fiel deutlich positiv aus: Die Aktie legte nach den Zahlen zwischen 5 und 6 Prozent zu und stemmte sich damit temporär gegen den seit November anhaltenden Abwärtstrend, der den Kurs von über 320 Euro auf rund 250 Euro gedrückt hatte. Analysten zeigen sich insgesamt beeindruckt: Barclays sprach von einem „eindrucksvollen“ vierten Quartal und sieht den längerfristigen Ausblick als beruhigend für Margen‑Bedenken. Investoren honorieren die Kombination aus Nachfrage‑Momentum, Preissetzungsspielraum durch Smartbrillen und sinkenden Kosten.

    Gleichzeitig bleibt Vorsicht geboten. Die DZ Bank senkte am 12. Februar 2026 den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro, beließ die Einstufung aber unverändert auf „Kaufen“. Analyst Aristotelis Moutopoulos betont zwar das positive Potenzial: Er schätzt, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen Smartbrillen verkauft werden könnten, was das langfristige Umsatzwachstum stützen dürfte. Allerdings dürfte dieses Wachstum das Ziel einer Ebit‑Marge von 19 bis 20 Prozent eher weiter hinausschieben.

    Fazit: EssilorLuxottica profitiert derzeit von einem strukturellen Trend hin zu vernetzten Brillen und zeigt robuste operative Zahlen. Kurzfristig treiben Produktdynamik und Kostenentwicklung den Kurs, langfristig bleibt die Frage, wie schnell höhere Margenziele erreicht werden können. Anleger erhalten mit der moderaten fair‑value‑Anpassung der DZ Bank eine realistische Einordnung: positives Wachstumspotenzial vorhanden, aber Margenverbesserungen benötigen Zeit.



    EssilorLuxottica

    -1,03 %
    +1,32 %
    -5,28 %
    -18,97 %
    -8,14 %
    +55,11 %
    +94,90 %
    +152,30 %
    +326,76 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 259,4EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Smartbrillen‑Boom treibt EssilorLuxottica an — Aktie klettert EssilorLuxottica hat mit starken Quartalszahlen und dem anhaltenden Smartbrillen-Boom Anleger und Analysten in Alarmbereitschaft versetzt. Der Brillen- und Kontaktlinsenriese meldete für 2025 ein Umsatzplus von 7,5 Prozent auf knapp 28,5 Milliarden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     