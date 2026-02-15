Smartbrillen‑Boom treibt EssilorLuxottica an — Aktie klettert

Das bereinigte operative Ergebnis stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge liegt damit bei 16 Prozent, 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Konzernangaben zufolge wirkten sich unter anderem US‑Zollpolitik und Kosten im Zusammenhang mit KI‑basierten Brillen auf die Marge aus. Der Konzerngewinn erhöhte sich marginal um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro; die Dividende soll von 3,95 auf 4,00 Euro je Aktie klettern.

EssilorLuxottica hat mit starken Quartalszahlen und dem anhaltenden Smartbrillen-Boom Anleger und Analysten in Alarmbereitschaft versetzt. Der Brillen- und Kontaktlinsenriese meldete für 2025 ein Umsatzplus von 7,5 Prozent auf knapp 28,5 Milliarden Euro; bereinigt auf konstanter Wechselkursbasis beträgt das Wachstum sogar gut elf Prozent und liegt damit deutlich über den Konsensschätzungen. Treiber ist vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Smartbrillen, prominent verkörpert durch die Ray‑Ban‑Meta‑Modelle.

Die Reaktion der Börse fiel deutlich positiv aus: Die Aktie legte nach den Zahlen zwischen 5 und 6 Prozent zu und stemmte sich damit temporär gegen den seit November anhaltenden Abwärtstrend, der den Kurs von über 320 Euro auf rund 250 Euro gedrückt hatte. Analysten zeigen sich insgesamt beeindruckt: Barclays sprach von einem „eindrucksvollen“ vierten Quartal und sieht den längerfristigen Ausblick als beruhigend für Margen‑Bedenken. Investoren honorieren die Kombination aus Nachfrage‑Momentum, Preissetzungsspielraum durch Smartbrillen und sinkenden Kosten.

Gleichzeitig bleibt Vorsicht geboten. Die DZ Bank senkte am 12. Februar 2026 den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro, beließ die Einstufung aber unverändert auf „Kaufen“. Analyst Aristotelis Moutopoulos betont zwar das positive Potenzial: Er schätzt, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen Smartbrillen verkauft werden könnten, was das langfristige Umsatzwachstum stützen dürfte. Allerdings dürfte dieses Wachstum das Ziel einer Ebit‑Marge von 19 bis 20 Prozent eher weiter hinausschieben.

Fazit: EssilorLuxottica profitiert derzeit von einem strukturellen Trend hin zu vernetzten Brillen und zeigt robuste operative Zahlen. Kurzfristig treiben Produktdynamik und Kostenentwicklung den Kurs, langfristig bleibt die Frage, wie schnell höhere Margenziele erreicht werden können. Anleger erhalten mit der moderaten fair‑value‑Anpassung der DZ Bank eine realistische Einordnung: positives Wachstumspotenzial vorhanden, aber Margenverbesserungen benötigen Zeit.

