KPS-Coup: Neuer CFO Hessing – Musso bleibt und wird Vorstandsvorsitzender

Mit der Berufung Hessings baut KPS seine Führungsriege in einer Phase strategischer Neuausrichtung und Transformation aus. Hessing bringt umfassende Erfahrung in Finanzsteuerung und Unternehmensentwicklung mit: Er ist Gründungspartner von Executive Interim Partners, war in leitenden Finanzfunktionen sowie als CEO und CFO beim Aufbau einer globalen Medizintechnik-Gruppe tätig und verfügt über Aufsichtsratskenntnisse als Vorsitzender einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft. Seine beruflichen Wurzeln liegen im Consulting, unter anderem bei Arthur Andersen; akademisch ist er Diplom-Kaufmann (Tübingen, Mannheim).

Der Aufsichtsrat der KPS AG hat mit Wirkung zum 15. Februar 2026 eine deutlich sichtbare Personalentscheidung getroffen: Michael Hessing wird neuer Chief Financial Officer, zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Vorstandsmitglied Leonardo Musso vorzeitig um drei Jahre und ernannte ihn zum Vorstandsvorsitzenden. Beide Beschlüsse erfolgten einstimmig und wurden sowohl als Corporate News als auch als Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht (ISIN DE000A1A6V48, WKN A1A6V4).

Die Vorstandsverlängerung und Ernennung Mussos zum CEO signalisiert Kontinuität im Management. Musso, bisher Alleinvorstand, bleibt zentrale Figur der Unternehmensstrategie und soll die eingeleitete Transformation weiterführen. Der Aufsichtsrat betonte in der Mitteilung den Erwartungshorizont, dass Hessings finanzielle Expertise die strategische Neuausrichtung nachhaltig unterstützen werde. Für Investoren und Marktbeobachter sind das klare Signale: KPS stärkt das finanzielle Führungszentrum, ohne die operative Steuerung zu destabilisieren.

KPS positioniert sich als führender Beratungspartner für Handel und Konsumgüter in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise. Das Münchner Unternehmen kombiniert Strategieberatung mit Prozess- und Technologieimplementierung und arbeitet mit Accelerator-Technologien sowie Best-of-Breed-Lösungen. KPS verweist auf mehrere Branchen-Auszeichnungen, darunter den „Hidden Champion“-Award und Anerkennungen innerhalb der SAP-Initiativen.

Für die Kapitalmärkte sind die Personalentscheidungen relevant: Die frühe Wiederbestellung Mussos reduziert Unsicherheiten über die Geschäftsführungshorizonte, während Hessings Verpflichtung die Erwartung an eine straffere Finanzsteuerung und bessere Governance schürt. Kurzfristig dürfte die Bekanntgabe als stabilisierendes Signal verstanden werden; nachhaltige Auswirkungen auf Umsatz- und Ergebnisentwicklung hängen jedoch von der operativen Umsetzung der Transformationsprojekte und der Makroumfeldentwicklung ab.

KPS betont abschließend die einvernehmliche Basis der Entscheidungen und blickt auf eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ des erweiterten Vorstands. Die Mitteilungen wurden am 13. Februar 2026 veröffentlicht.

Die KPS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 0,418EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.