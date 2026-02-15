US rollt Klim-Regeln zurück — Europa setzt auf Kreislaufwirtschaft

Die Debatte um Klimapolitik und Kreislaufwirtschaft hat in dieser Woche mehrere wirtschaftsrelevante Signale gesendet. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kritisierte den Kurs der US‑Regierung unter Präsident Donald Trump scharf: Die EPA beabsichtige, die 2009 getroffene „Endangerment Finding“ zurückzunehmen, mit der die Gefährdung durch Treibhausgase für die öffentliche Gesundheit rechtlich festgestellt wurde. Schneider wertet diesen Schritt als ideologisch motiviert und als Versuch, Geschäftsinteressen im Öl‑ und Gassektor zu stärken. Ökonomisch droht dadurch regulatorische Unsicherheit auf dem größten Verbrauchermarkt; zugleich unterstreicht Schneider, dass Europa an seinen Klimazielen und wissenschaftsbasierter Regulierung festhält. Die Kontroverse verweist auf mögliche Wettbewerbsverschiebungen zugunsten fossiler Industrien und auf politische Risiken für international tätige Energie‑ und Industrieunternehmen.

Parallel dazu melden Unternehmen aus Rohstoff‑ und Recyclingsektoren strategische Weichenstellungen. EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) hat eine Absichtserklärung mit dem Geologischen Dienst Finnlands (GTK) und dem Materialtechnologieanbieter Betolar plc geschlossen. Ziel sind Studien zur Nutzung von Abraumhalden des Epanko‑Graphitprojekts als Rohstoffquelle für kohlenstoffarme Baustoffe. EcoGraf erwartet bei Phase‑1‑Produktion (73.000 t/a) durchschnittlich rund 900.000 t Abraum pro Jahr. Betolars Geoprime‑Technologie, die Zement ersetzt und CO2‑Emissionen um bis zu 80% senken kann, eröffnet potenzielle Wertschöpfungsketten durch Wiederverwertung und Reduktion langfristiger Umweltverbindlichkeiten. Die Vereinbarung steht im Kontext einer Kooperation mit der Europäischen Investitionsbank, die EcoGraf beim Ausbau der Lieferkette für Batterieanoden in der EU unterstützen soll. Für Investoren bedeuten solche Kooperationen Chancen auf neue Ertragsquellen, aber auch Projekt‑ und Marktvalidierungsrisiken.

Im Textilsektor treibt Reju (Technip Energies) die industrielle Skalierung der Polyester‑Regeneration voran: Der Standort Lacq in Frankreich soll ein Regenerationszentrum erhalten, das Textilabfälle in regeneriertes PET (rBHET) umwandelt. Reju verweist auf das enorme Abfallvolumen (121 Mio. t/a weltweit; nur 1% recycliert) und will mit der Anlage lokale Wertschöpfung, rund 80 direkte sowie über 300 indirekte Arbeitsplätze schaffen und die europäische Kreislaufinfrastruktur stärken.

Insgesamt spiegeln die Meldungen den Übergang von punktuellen Forschungsinitiativen zu marktnahen Projekten wider: Rohstofffirmen arbeiten zunehmend mit Technologiepartnern und staatlichen Forschungseinrichtungen zusammen, um Abfallströme monetarisierbar zu machen. Kapitalgeber (inklusive multilateraler Institute wie der EIB) sehen in solchen Vorhaben Möglichkeiten zur Risikoreduktion entlang kritischer Lieferketten – besonders für die Batterie‑ und Bauindustrien. Zugleich bleibt die Kommerzialisierung anspruchsvoll: Skaleneffekte, regulatorische Zulassungen und die Qualitätssicherung sekundärer Rohstoffe entscheiden über wirtschaftlichen Erfolg. Politisch könnte Europas Kurs Wettbewerbsvorteile schaffen, sofern Förderprogramme und Standards konsequent umgesetzt werden und Investoren mobilisiert werden können.

