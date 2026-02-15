Die Kanarischen Inseln auf dem Europäischen Filmmarkt der Berlinale mit mehr als 40 Fachleuten von den Inseln

Die Präsenz der Inseln wird von der Regierung der Kanarischen Inseln über Canary Islands Film koordiniert, die bereits 60 Treffen auf Anfrage von Produktionsfirmen geplant hat, die daran interessiert sind, auf den Inseln zu drehen oder Koproduzenten für ihre Projekte zu finden. In diesem Jahr nehmen auch rund 40 Fachleute aus dem Archipel teil, die im Rahmen einer von Proexca und dem Audiovisuellen Cluster der Kanarischen Inseln koordinierten Mission angereist sind, was einen Anstieg gegenüber früheren Ausgaben bedeutet.

BERLIN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der stellvertretende Minister der Präsidentschaft und Präsident von Proexca, Alfonso Cabello, sagte, es sei eine Ehre, Namen von Kanarischen Inseln unter den wichtigsten internationalen Auszeichnungen der audiovisuellen Industrie zu sehen. „Vor Jahren war dies noch ein Traum, aber dank der intensiven und koordinierten Arbeit aller öffentlichen und privaten Akteure, die sich diesem Modell verschrieben haben, ist er nun Wirklichkeit geworden und dient anderen Sektoren als Vorbild. werden, nach und nach gefestigt wurde." Ich bin überzeugt, dass die Unternehmen, die sich uns anschließen, große Erfolge auf die Inseln zurückbringen und vor allem den Namen der Kanarischen Inseln in Leuchtschrift bekannt machen werden", fügte er hinzu.

Für den Generaldirektor für kulturelle Innovation und Kreativwirtschaft, Cristóbal de la Rosa, „spiegeln die Vielzahl der angefragten Treffen mit den Kanarischen Inseln und die starke Präsenz von Fachleuten aus dem Archipel selbst auf diesem wichtigen Markt an sich den Reifegrad wider, den unsere audiovisuelle Industrie erreicht hat. Dies ist ein Weg, der dank des Talents und der hervorragenden Arbeit unserer Fachleute, die von der Regierung der Kanarischen Inseln durch Zuschüsse, die Werbestrategie, die wir auf großen Festivals einsetzen, und die von Cabello erwähnte Unterstützung für die Internationalisierung von Unternehmen unterstützt."

Die folgenden Unternehmen der Kanarischen Inseln nehmen mit dem Cluster teil: Amissus Producciones, El Viaje Films, Volcano Films, KPMG, Onyxay Lanzarote Producciones, 7 Islands Film, Alda Productions, Accidental Films, Digital 104, La Caña Sisters, Anti Kino Films, Flaming Frames und Nirú Films. Die gesamte Delegation der Kanarischen Inseln setzt sich aus Fachleuten aus einem breiten Spektrum von Tätigkeitsbereichen zusammen: Institutionen, Produktionsfirmen, Filmdienstleister, Vertriebsagenturen, Verleiher, Unternehmen für visuelle Effekte, Animationsstudios, Festival- und Marktprogrammierer, Filmemacher, Drehbuchautoren und andere.

