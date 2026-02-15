Silberpreis in heißer Zone. Droht Silber der nächste Crash oder kommt die Wende?

Ähnlich wie der Goldpreis geriet auch der Silberpreis am Donnerstag stark unter Druck. Bis dahin sah es nach einer vielversprechenden Konsolidierung oberhalb von 80 US-Dollar aus. Der Rücksetzer erhöhte jedoch noch einmal den Leidensdruck für Silber. Wie auch bei Gold waren es keine fundamentalen Gründe, die den Preisrückgang auslösten. Doch im Gegensatz zu Gold verpasste es Silber, gleich am Freitag eine kräftige Gegenbewegung auf die Beine zu stellen, um die Scharte auszuwetzen. Das wirft durchaus Fragen auf.

Der untere Silber-Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Zunächst das Positive – der Silberpreis notiert noch immer oberhalb von 70 US-Dollar und hat somit nach wie vor die Chance, in diesem Preisbereich einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Bereits in zurückliegenden Silber-Kommentierungen wurde die Relevanz dieses Preisbereiches herausgearbeitet. Sollte das Unterfangen allerdings scheitern und Silber unter die 70 US-Dollar zurücksetzen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 54,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) und 46 US-Dollar gerechnet werden. Der Umstand, dass die Erholungsversuche des Silberpreises immer saft- und kraftloser wirken, ist ein Warnsignal. Schaffte es der erste Erholungsversuch nach dem Abverkauf noch deutlich über die 90 US-Dollar, erreichte der zweite die 90 US-Dollar erst gar nicht. Im Ergebnis steigt der Druck auf die 70 US-Dollar. Kann der Preisbereich diesem Druck auf Dauer standhalten? Für eine kurzfristige Fortsetzung der Rallye wäre der Verbleib des Silberpreises oberhalb von 70 US-Dollar eminent wichtig.

Einen Fehler sollte man bei Silber nicht machen

Silber erwies sich bereits in der Vergangenheit in entscheidenden Situationen äußerst widerstandsfähig und überraschte mit eindrucksvollen Comeback-Qualitäten. Die Wucht der zurückliegenden Rallye mag das eine oder andere verklärt haben, aber Silber musste in den letzten Monaten bereits einige brenzlige Situationen überstehen. So zum Beispiel Ende November als das zuvor im Bereich von 54,5 US-Dollar ausgebildete Doppeltop drohte, seine Wirkung zu entfalten. Kurzum: Die Silberrallye sollte man nicht abschreiben – schon gar nicht, wenn sich das fundamentale Umfeld nach wie vor überaus preistreibend präsentiert.

Auch 2026 muss bei Silber mit einem Defizit gerechnet werden

Das strukturelle Angebotsdefizit bei Silber ist der Motor der Preisrallye. Und dieses Defizit dürfte dem Silbermarkt auch in 2026 erhalten bleiben; so zumindest die Erwartung des „The Silver Institute“. Es wäre das sechste Defizitjahr in Folge. Die Branchenorganisation der Silberindustrie erwartet für 2026 eine Lücke von 67 Mio. Unzen – wohl mit Auswirkungen auf den ohnehin bereits angespannten physischen Markt.

Fazit – Preistreiber bleiben intakt und halten Silberrallye am Laufen

Solange die Preistreiber (Defizit, ausufernde US-Dollar-Schwäche, starke Investmentnachfrage etc.) dieser Rallye aktiv sind, ist übergeordnet von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Silber auszugehen. Anders ausgedrückt – Die Frage ist nicht, ob Silber wieder in Schwung kommt, sondern wann. Mit einem erneuten Anlaufen der 120 US-Dollar muss jederzeit gerechnet werden – egal ob die 70 US-Dollar oder die 54,5 US-Dollar dabei als Basis dienen. Die Aktien von Silberproduzenten, wie Hecla Mining, Pan American Silver oder Fresnillo stellen vor diesem Hintergrund unverändert aussichtsreiche Alternativen zu hochbewerten Tech-Aktien dar. Es bleibt dabei - Meinungsstarken antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren könnten sich in den nächsten Tagen spannende Kaufgelegenheiten im Silbersektor bieten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

