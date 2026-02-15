    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul an Rubio

    Keine weiteren Ratschläge

    Für Sie zusammengefasst
    • : Lob für Rubios Rede, aber keine Forderungen!!
    • : Europa handelt selbst, keine Ratschläge nötig
    • : Bereit zu Migration mit USA; keine Ratschläge
    Wadephul an Rubio - Keine weiteren Ratschläge
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beurteilt die Rede seines US-Kollegen Marco Rubio in München als "guten Auftakt" für künftige konstruktive Gespräche - verwahrt sich aber gegen weitere Forderungen. Europa habe sich aus eigenem Antrieb entschlossen, für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Stärke zu sorgen, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. "Dazu brauchen wir auch keine weiteren Anregungen von draußen."

    Auch um das Thema illegale Migration kümmere sich die Bundesregierung. Hier sei man zu Gesprächen mit der US-Seite bereit. "Aber wir brauchen an der Stelle keine weiteren Ratschläge." Angefangen von kritischen Mineralien über Attacken in der Cyberwelt bis hin zur russischen Bedrohung und China habe man eine Menge gemeinsame Herausforderungen. Diese solle man miteinander anpacken. "Wenn das zukünftig den Geist des Miteinanders beherrscht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir zu alter Geschlossenheit zurückfinden."/bk/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

