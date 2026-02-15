Cashflow für Anleger
Dividendenkracher mit +8,45 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Shutterstock ist ein führender Anbieter von lizenzfreien digitalen Inhalten, der eine breite Palette an Stockfotos, Videos und Musik bietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Getty Images und Adobe Stock. Seine Alleinstellungsmerkmale umfassen eine umfangreiche Bibliothek und innovative Suchtechnologien.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Shutterstock nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Shutterstock gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Shutterstock investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -81,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Shutterstock verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,69 %.
Mit +7,69 % Dividendenrendite bietet Shutterstock ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Shutterstock für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,58.
Shutterstock weißt eine Marktkapitalisierung von 518,24 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Shutterstock Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.02.2026
Mit einer Performance von -1,46 % musste die Shutterstock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,69 %, eine Investition von etwa 156.047€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,440000
|+9,09 %
|+7,69 %
|2025
|1,320000
|+10,00 %
|+6,64 %
|2024
|1,200000
|+11,11 %
|+3,23 %
|2023
|1,080000
|+12,50 %
|+2,17 %
|2022
|0,960000
|0,00 %
|+1,57 %
Warum Shutterstock für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +7,69 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 4,58
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Shutterstock Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,04 %
|1 Monat
|-9,52 %
|3 Monate
|-24,32 %
|1 Jahr
|-48,40 %
Informationen zur Shutterstock Aktie
Es gibt 36 Mio. Shutterstock Aktien. Damit ist das Unternehmen 518,24 Mio. € wert.
Shutterstock Aktie jetzt kaufen?
Ob die Shutterstock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shutterstock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.