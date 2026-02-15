Dividendenkracher mit +8,45 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Shutterstock ist ein führender Anbieter von lizenzfreien digitalen Inhalten, der eine breite Palette an Stockfotos, Videos und Musik bietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Getty Images und Adobe Stock. Seine Alleinstellungsmerkmale umfassen eine umfangreiche Bibliothek und innovative Suchtechnologien.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Shutterstock nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Shutterstock gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Shutterstock investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -81,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Shutterstock verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,69 %.

Mit +7,69 % Dividendenrendite bietet Shutterstock ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Shutterstock für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,58.

Shutterstock weißt eine Marktkapitalisierung von 518,24 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.