Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 07/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 09.02.26 bis 15.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|4,42 Mio.€
|49,12 Tsd. Stk.
|7
|1,13 Mio.€
|32,40 Tsd. Stk.
|1
|170,68 Tsd.€
|750 Stk.
|2
|162,20 Tsd.€
|14,75 Tsd. Stk.
|2
|160,74 Tsd.€
|10,35 Tsd. Stk.
|2
|34,32 Tsd.$
|28,00 Tsd. Stk.
|1
|24,64 Tsd.€
|1,60 Tsd. Stk.
|1
|23,66 Tsd.€
|750 Stk.
Insiderverkäufe vom 09.02.26 bis 15.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|2,66 Mio.€
|16,37 Tsd. Stk.
|3
|75,24 Tsd.€
|104,67 Tsd. Stk.
ATOSS Software
Wochenperformance: -2,38 %
Platz 1
Siemens Energy
Wochenperformance: +11,49 %
Platz 2
Commerzbank
Wochenperformance: -5,27 %
Platz 3
Sartorius Vz.
Wochenperformance: -7,35 %
Platz 4
Deutz
Wochenperformance: +2,27 %
Platz 5
SCHOTT Pharma
Wochenperformance: +4,82 %
Platz 6
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -5,41 %
Platz 7
ENTERA BIO
Wochenperformance: +42,63 %
Platz 8
Basler
Wochenperformance: +3,45 %
Platz 9
Deutsche Bank
Wochenperformance: -4,44 %
Platz 10
