WePlay debütiert auf dem deutschen Markt mit einer speziellen Valentinstagskooperation zu „Der kleine Prinz"

BERLIN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Social‑Entertainment‑Plattform WePlay gab heute bekannt, dass sie im Zeitraum 9. Februar bis 20. Februar im deutschsprachigen Markt ein umfassendes IP‑Crossover mit dem französischen Literaturklassiker „Der kleine Prinz" startet. Diese Zusammenarbeit würdigt nicht nur das 80‑jährige Jubiläum der französischen Veröffentlichung von „Der kleine Prinz", sondern steht auch für WePlays strategische Präsenz und kulturelles Engagement in den Kernmärkten Europas.

„Der kleine Prinz" wurde vom französischen Autor und Piloten Antoine de Saint‑Exupéry geschaffen. Seit seinem Erscheinen im Jahr 1943 zählt das Werk zu den bedeutendsten literarischen Schöpfungen der Menschheitsgeschichte. Mit einem weltweiten Verkauf von über 140 Millionen Exemplaren und Übersetzungen in mehr als 650 Sprachen beweist es seinen zeitlosen Wert über Generationen und Kulturgrenzen hinweg. Die tiefgehenden Gedanken über Einsamkeit, Freundschaft, Liebe und Verlust machen das Buch nicht nur zu einem prägenden Werk der Kindheit, sondern auch zu einem Spiegel für Erwachsene, um das Leben zu reflektieren.

Dass WePlay ausgerechnet zu diesem besonderen Jubiläum mit „Der kleine Prinz" zusammenarbeitet, entspringt dem konsequenten Fokus der Plattform auf ihre Kernidee: Menschen miteinander zu verbinden. So wie der kleine Prinz auf verschiedenen Planeten nach der Bedeutung von Freundschaft und Liebe sucht, möchte WePlay jungen Menschen weltweit durch Games und Social‑Features einen virtuellen Raum voller Wärme, Verständnis und Resonanz bieten. Dieses Crossover ist ein gelungener Dialog zwischen literarischem Klassiker und modernem Social‑Ökosystem.

Zwei zentrale Module – Liebe in mehreren Dimensionen neu interpretiert

Das deutschsprachige Event steht unter dem übergreifenden Motto „Im Namen der Liebe" und „Schwur in den Wolken" und umfasst zwei innovative Spiel‑ und Interaktionsmodule:

Im Namen der Liebe" – Planetenreise‑Event:

Nutzer begeben sich auf eine Reise über die Planetenwelt des kleinen Prinzen und treffen dabei ikonische Figuren wie den König, den Eitlen, den Trinker, den Geschäftsmann, den Laternenanzünder und die Rose. Für jede abgeschlossene interaktive Herausforderung pro Planet erhalten Nutzer Co‑Branding‑Geschenke und Items. Am Ende wird das symbolträchtige „Eid‑Ring der Liebe" freigeschaltet.