Alphabet, AMD und Meta mit 13,5% Zinsen und 40% Schutz

Wenn sich die mehrheitlich zuversichtlichen Expertenerwartungen für diese drei Aktien erfüllen, dann sollten sich die Aktienkurse auch in Zukunft halbwegs stabil entwickeln. Mit Strukturierten Anlageprodukten können Anleger sogar bei einer deutlichen Kurskorrektur der Aktien positive Renditen erzielen.

Obwohl sich die Aktien der US-Technologieriesen AMD und Alphabet A (Google) zuletzt kräftig unter Druck befanden, konnten Anleger mit diesen beiden Werten auf Sicht der vergangenen 12 Monate Kursgewinne von 81 und 66 Prozent für sich verbuchen. Die Meta-Aktie (Facebook) verlor hingegen innerhalb dieses Zeitraumes 11 Prozent ihres Wertes.

Für Anleger, die mit Hilfe der drei US-Technologieaktien in den nächsten Jahren eine überproportional hohe Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in die neue US-Technologie Plus-Aktienanleihe der RBI interessant sein, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 13,50 Prozent ermöglichen wird.

13,50% Zinsen, 40% Sicherheit

Die Schlusskurse der AMD-, der Alphabet- und der Meta-Aktie vom 18.3.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 16.3.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte.

Unabhängig von der Kursentwicklung der drei Aktien erhalten Anleger nach jedem der zwei Laufzeitjahre, und zwar am 19.3.27 und am 18.3.28, einen Zinskupon in Höhe von 13,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn alle drei Aktienkurse am letzten Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 20.3.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs am Bewertungstag die Barriere von 60 Prozent des Startwertes, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten prozentuellen Wertentwicklung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Die RBI-13,50% US-Technologie Plus-Aktienanleihe, fällig am 20.3.28, ISIN: AT0000A3S3V1, kann noch bis 17.3.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 13,50 Prozent abwerfen, wenn die drei US-Technologieriesen in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am 18.3.26 festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.