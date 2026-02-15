DAX – Beruhigung ist keine Sicherheit

Derzeit sollten sich die Anleger nicht in Sicherheit wiegen. Der nächste Ausbruch aus der alten Widerstandszone ist zwar geglückt, ein nachhaltiges Halten über der neuen Unterstützungszone ist bislang aber noch nicht gelungen. Zumindest konnte der Wochenschluss positiv gestaltet werden. Die Tagesausschläge sind unverändert hoch, sodass von einer anhaltenden Nervosität der Marktteilnehmer gesprochen werden darf. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und bilden damit keine Unterstützung bei der weiteren Beurteilung. Insgesamt haben die Umsätze leicht angezogen, was bei einer solchen Volatilität nicht ungewöhnlich ist. Für die anstehende Woche sollte der Fokus auf einem Halten der Unterstützungszone liegen. Viel mehr sollte für diese Woche nicht erwartet werden.

Dow Jones – Nach Ausbruch, Pull Back

Der Dow Jones konnte in der abgelaufenen Woche zwar einen Ausbruch aus dem Rechteck generieren, das Pull Back führte aber direkt wieder in das Rechteck zurück. Hier wurde am Freitag ein Doji hinterlassen, der für Unsicherheit bei den Marktteilnehmer steht. In der anstehenden Woche sollte ein Herausfallen aus dem Rechteck nach unten verhindert werden. In diesem Fall müsste man von einem neuen, zumindest kurzfristigen Abwärtstrend ausgehen. Da die Indikatoren gerade Verkaufssignale generiert haben, müssen die Marktteilnehmer viel Kraft aufbringen, ein Durchrutschen zu verhindern. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend bislang noch intakt.

Gold – Findungsphase hält an

Nach den sehr volatilen Tagen und dem Crash hat sich Gold nun im Bereich von 5.000 USD pro Unze etwas gefangen. Hier wird weiterhin versucht ein Boden zu bilden oder zumindest eine Stabilisation zu generieren. Entsprechend befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Die Art und Weise, wie Gold derzeit die Korrektur und die Stabilisation gestaltet deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer den übergeordneten Aufwärtstrend unbedingt halten wollen.

Öl – Zum zweiten Mal vor der oberen Trendkanalbegrenzung gescheitert

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der kurzfristige Aufwärtstrend bei Öl innerhalb der Seitwärtsrange ist zwar noch intakt, ein Ausbruch aus dieser Zone sollte aber kurzfristig nicht geschafft werden. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet und Verkaufssignale generiert. Zudem wurde vor wenigen Tagen ein Shooting-Star hinterlassen, der knapp unter der oberen Begrenzung entstanden ist und somit ebenfalls gegen einen Ausbruch nach oben spricht.

Bitcoin/USD – Stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Die Unterstützungszone im Bereich von knapp unter 70.000 USD konnte zum zweiten Mal gehalten werden. Hier versucht die Kryptowährung nun einen Halt zu finden. Auch wenn der übergeordnete Abwärtstrend noch immer intakt ist, besteht wegen der Kaufsignale bei den Indikatoren eine gute Chance auf eine Anstiegsbewegung. Wie nachhaltig diese ausfallen wird, ist derzeit noch offen. Zu einem Ende des übergeordneten Abwärtstrends dürfte es zunächst noch nicht ausreichen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.