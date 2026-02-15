    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Geyers Marktkommentar

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX – Beruhigung ist keine Sicherheit

    Es könnte eine trügerische Ruhe sein, die sich derzeit um die Märkte ausbreitet. In der anstehenden Wochen dürften wichtige Weichen gestellt werden, bezüglich des weiteren Trends.

    DAX – Beruhigung ist keine Sicherheit

    Derzeit sollten sich die Anleger nicht in Sicherheit wiegen. Der nächste Ausbruch aus der alten Widerstandszone ist zwar geglückt, ein nachhaltiges Halten über der neuen Unterstützungszone ist bislang aber noch nicht gelungen. Zumindest konnte der Wochenschluss positiv gestaltet werden. Die Tagesausschläge sind unverändert hoch, sodass von einer anhaltenden Nervosität der Marktteilnehmer gesprochen werden darf. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und bilden damit keine Unterstützung bei der weiteren Beurteilung. Insgesamt haben die Umsätze leicht angezogen, was bei einer solchen Volatilität nicht ungewöhnlich ist. Für die anstehende Woche sollte der Fokus auf einem Halten der Unterstützungszone liegen. Viel mehr sollte für diese Woche nicht erwartet werden.

    Dow Jones – Nach Ausbruch, Pull Back

     

    Der Dow Jones konnte in der abgelaufenen Woche zwar einen Ausbruch aus dem Rechteck generieren, das Pull Back führte aber direkt wieder in das Rechteck zurück. Hier wurde am Freitag ein Doji hinterlassen, der für Unsicherheit bei den Marktteilnehmer steht. In der anstehenden Woche sollte ein Herausfallen aus dem Rechteck nach unten verhindert werden. In diesem Fall müsste man von einem neuen, zumindest kurzfristigen Abwärtstrend ausgehen. Da die Indikatoren gerade Verkaufssignale generiert haben, müssen die Marktteilnehmer viel Kraft aufbringen, ein Durchrutschen zu verhindern. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend bislang noch intakt.

    Gold – Findungsphase hält an

     

    Nach den sehr volatilen Tagen und dem Crash hat sich Gold nun im Bereich von 5.000 USD pro Unze etwas gefangen. Hier wird weiterhin versucht ein Boden zu bilden oder zumindest eine Stabilisation zu generieren. Entsprechend befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Die Art und Weise, wie Gold derzeit die Korrektur und die Stabilisation gestaltet deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer den übergeordneten Aufwärtstrend unbedingt halten wollen.

    Öl – Zum zweiten Mal vor der oberen Trendkanalbegrenzung gescheitert

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der kurzfristige Aufwärtstrend bei Öl innerhalb der Seitwärtsrange ist zwar noch intakt, ein Ausbruch aus dieser Zone sollte aber kurzfristig nicht geschafft werden. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet und Verkaufssignale generiert. Zudem wurde vor wenigen Tagen ein Shooting-Star hinterlassen, der knapp unter der oberen Begrenzung entstanden ist und somit ebenfalls gegen einen Ausbruch nach oben spricht.

    Bitcoin/USD – Stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

    Die Unterstützungszone im Bereich von knapp unter 70.000 USD konnte zum zweiten Mal gehalten werden. Hier versucht die Kryptowährung nun einen Halt zu finden. Auch wenn der übergeordnete Abwärtstrend noch immer intakt ist, besteht wegen der Kaufsignale bei den Indikatoren eine gute Chance auf eine Anstiegsbewegung. Wie nachhaltig diese ausfallen wird, ist derzeit noch offen. Zu einem Ende des übergeordneten Abwärtstrends dürfte es zunächst noch nicht ausreichen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Christoph Geyer
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

    *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Christoph Geyer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geyers Marktkommentar DAX – Beruhigung ist keine Sicherheit Derzeit sollten sich die Anleger nicht in Sicherheit wiegen. Der nächste Ausbruch aus der alten Widerstandszo-ne ist zwar geglückt, ein nachhaltiges Halten über der neuen Unterstützungszone ist bislang aber noch ...
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     