Diese Aktie zahlt satte +12,65 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Grupo Catalana Occidente ist ein führendes spanisches Versicherungsunternehmen mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung in Europa und Lateinamerika. Es konkurriert mit großen Namen wie Mapfre und Allianz und hebt sich durch Diversifikation und regionale Stärke ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Grupo Catalana Occidente nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Grupo Catalana Occidente gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +12,65 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Grupo Catalana Occidente investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +51,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Grupo Catalana Occidente verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +12,65 %.

Mit +12,65 % Dividendenrendite bietet Grupo Catalana Occidente ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Grupo Catalana Occidente für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +12,65 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,70.

Grupo Catalana Occidente weißt eine Marktkapitalisierung von 5,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +12,65 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.