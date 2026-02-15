    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrupo Catalana Occidente AktievorwärtsNachrichten zu Grupo Catalana Occidente

    Diese Aktie zahlt satte +12,65 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Eine Rendite von +12,65 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Foto: adobe.stock.com

    Grupo Catalana Occidente ist ein führendes spanisches Versicherungsunternehmen mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung in Europa und Lateinamerika. Es konkurriert mit großen Namen wie Mapfre und Allianz und hebt sich durch Diversifikation und regionale Stärke ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Grupo Catalana Occidente nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Grupo Catalana Occidente gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +12,65 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Grupo Catalana Occidente investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +51,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Grupo Catalana Occidente verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +12,65 %.
    Mit +12,65 % Dividendenrendite bietet Grupo Catalana Occidente ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Grupo Catalana Occidente für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +12,65 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,70.
    Grupo Catalana Occidente weißt eine Marktkapitalisierung von 5,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +12,65 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Grupo Catalana Occidente Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.02.2026

    Die Grupo Catalana Occidente Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 45,00 zulegen. Das sind 0,00  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +12,65 %, eine Investition von etwa 94.862 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 5,69 +19,04 % +12,65 %
    2025 4,77981 +414,65 % +9,78 %
    2024 0,928750 +8,65 % +2,53 %
    2023 0,854800 +8,64 % +2,94 %
    2022 0,786830 0,00 % +2,80 %

    Warum Grupo Catalana Occidente für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +12,65 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +48,54 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 8,70
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Grupo Catalana Occidente

    0,00 %
    -9,57 %
    -9,75 %
    -7,99 %
    +21,52 %
    +54,03 %
    +51,69 %
    +53,58 %
    ISIN:ES0116920333WKN:A0J36C

    Seite 1 von 2 




    Verfasst von Markt Bote
