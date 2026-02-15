Top-Artikel der Kalenderwoche 07/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die USA wollen mehr Chips aus Taiwan holen, doch Taipeh bremst. Die Regierung erklärt, warum eine massive Verlagerung scheitert und wo sie dennoch kooperiert.

Trotz kurzem Rebound bleibt Bitcoin laut Marktbeobachtern in einer gefährlichen Bärenmarkt-Box gefangen. Die Seitwärtsphase gilt nur als Vorbereitung auf den nächsten Sturz – mit möglichen Tiefs unter 50.000 US-Dollar.

Fast 50 Prozent unter dem Allzeithoch – und trotzdem kein Schnäppchen? Ein renommiertes Bewertungsmodell zeigt, warum Bitcoin erst deutlich tiefer wirklich attraktiv wird.

Silber crashte, dann folgte die Erholung. Wird der Preis manipuliert?

Gold und Silber setzten ihre Gewinne am Montag fort. Die Anleger warten auf wichtige US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten am Mittwoch.

Bitcoin rutscht erneut unter 70.000 US-Dollar. Trotz starker ETF-Zuflüsse bleibt die Nervosität hoch, die Volatilität explodiert. Doch einer der prominentesten HODLer zeigt sich unbeeindruckt von dem Crash.

Mit einer scharfen Klage untergräbt BYD die rechtliche Grundlage von Trumps Handelsabgaben. Der Fall könnte vor dem Supreme Court enden – und den gesamten Zollapparat kippen.

Software-Aktien befanden sich zuletzt im freien Fall. Das eröffnet Chancen auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger – zum Beispiel bei Dividendenwachstumswert Paychex.

Microsoft verliert für Analysten an Glanz, weil Zweifel an der Ertragskraft und nachlassende KI-Fantasie das bisherige Erfolgsbild trüben.