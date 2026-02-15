    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing
    Top-Artikel der Kalenderwoche 07/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Machtkampf um Chips: Taiwan blockt US-Forderungen ab


    Die USA wollen mehr Chips aus Taiwan holen, doch Taipeh bremst. Die Regierung erklärt, warum eine massive Verlagerung scheitert und wo sie dennoch kooperiert.

    Bitcoin vor "endgültiger Kapitulation" – der wirkliche Crash kommt erst noch


    Trotz kurzem Rebound bleibt Bitcoin laut Marktbeobachtern in einer gefährlichen Bärenmarkt-Box gefangen. Die Seitwärtsphase gilt nur als Vorbereitung auf den nächsten Sturz – mit möglichen Tiefs unter 50.000 US-Dollar.

    Bitcoin: Erst unter dieser Marke lohnt sich ein Einstieg


    Fast 50 Prozent unter dem Allzeithoch – und trotzdem kein Schnäppchen? Ein renommiertes Bewertungsmodell zeigt, warum Bitcoin erst deutlich tiefer wirklich attraktiv wird.

    Silber: Wird der Silberpreis manipuliert?


    Silber crashte, dann folgte die Erholung. Wird der Preis manipuliert?

    Silber: Jetzt kommt es auf diese Marke an!


    Gold und Silber setzten ihre Gewinne am Montag fort. Die Anleger warten auf wichtige US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten am Mittwoch.

    Saylor trotzt dem Krypto-Crash: "Satoshis Geschenk für die Gläubigen"


    Bitcoin rutscht erneut unter 70.000 US-Dollar. Trotz starker ETF-Zuflüsse bleibt die Nervosität hoch, die Volatilität explodiert. Doch einer der prominentesten HODLer zeigt sich unbeeindruckt von dem Crash.

    BYD verklagt Trump – China-Gigant will alle gezahlten Autozölle zurück


    Mit einer scharfen Klage untergräbt BYD die rechtliche Grundlage von Trumps Handelsabgaben. Der Fall könnte vor dem Supreme Court enden – und den gesamten Zollapparat kippen.

    In dieser Branche bietet Paychex eine der höchsten Dividendenrenditen!


    Software-Aktien befanden sich zuletzt im freien Fall. Das eröffnet Chancen auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger – zum Beispiel bei Dividendenwachstumswert Paychex.

    Microsoft abgestuft: Analyst warnt vor schwachem Cashflow und KI-Erträgen


    Microsoft verliert für Analysten an Glanz, weil Zweifel an der Ertragskraft und nachlassende KI-Fantasie das bisherige Erfolgsbild trüben.

    Top-Artikel der Kalenderwoche 07/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
