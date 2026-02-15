    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando-Aus in Erfurt

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Betriebsrat legt Management Fragenkatalog vor

    Für Sie zusammengefasst
    • : Gespräche zwischen Betriebsrat und Management.
    • : Betriebsrat fordert Zahlen prüft Alternativen
    • : Jobbörse 26.2. für ~500 Befristete ~60 Firmen
    Zalando-Aus in Erfurt - Betriebsrat legt Management Fragenkatalog vor
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando -Betriebsrat und dem Management aufgenommen. "Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. Der Arbeitnehmervertretung gehe es dabei zunächst um eine wirtschaftlich fundierte Begründung dafür, warum das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2.700 Arbeitnehmern Ende September komplett geschlossen werden soll.

    "Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten", sagte Clausen. "Wir werden einen Fragenkatalog aufstellen, wir wollen in die Tiefe gehen." In einem zweiten Schritt gehe es dem Betriebsrat darum, anhand der Daten über Alternativen zum Aus für das Logistikzentrum zu sprechen. "Wir wollen schauen, gibt es alternative Szenarien."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    18,79€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 10,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,16€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 10,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Arbeitnehmervertretung werde von einer Beraterin und einem Anwalt unterstützt. Im Gegensatz zu den Plänen des Zalando-Managements werde bisher weder über einen Interessenausgleich noch einen Sozialplan verhandelt.

    Nach Angaben von Clausen steht der Termin für eine geplante Jobbörse fest, bei der es vor allem um berufliche Perspektiven für die Zalando-Beschäftigten gehe, deren befristete Verträge in den nächsten Wochen enden. Der Betriebsrat schätzt diese Gruppe auf etwa 500 Arbeitnehmer.

    Die Jobbörse sei für den 26. Februar im Steigerwaldstadion in Erfurt geplant. Erwartet würden etwa 60 Arbeitgeber aus der Region, die offene Stellen besetzen wollen. Laut Arbeitsagentur reicht das Spektrum von Logistik über Pflege, Gastgewerbe und Handel bis Handwerk.

    Das Management des Internet-Modehändlers ließ bisher an der Standort-Schließung in Erfurt keinen Zweifel. Das war kürzlich auch bei einer Betriebsversammlung in Erfurt bekräftigt worden./rot/DP/zb

    Zalando

    -0,72 %
    -6,22 %
    -20,93 %
    -13,47 %
    -47,12 %
    -47,73 %
    -79,25 %
    -26,29 %
    -11,06 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 20,59 auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -6,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,43 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +50,56 %/+74,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Short-Positionen und deren Druck auf die Zalando-Aktie (Shortquote ~4,05%), den Kurssturz Anfang Februar unter 22 € nach Analystenwarnung, Analystenbewertungen mit Buy-Zielen (u. a. Jefferies 31 €, DZ/UBS ~36–36,5 €), Debatten über TikTok-Konkurrenz, mögliche DAX-Ausscheidung, technische Marken (20 €/200‑Wochen‑Linie) und erwartete Effizienzgewinne durch neue Logistik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zalando-Aus in Erfurt Betriebsrat legt Management Fragenkatalog vor Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando -Betriebsrat und dem Management aufgenommen. "Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     