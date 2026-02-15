Zalando-Aus in Erfurt
Betriebsrat legt Management Fragenkatalog vor
- : Gespräche zwischen Betriebsrat und Management.
- : Betriebsrat fordert Zahlen prüft Alternativen
- : Jobbörse 26.2. für ~500 Befristete ~60 Firmen
ERFURT (dpa-AFX) - Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando -Betriebsrat und dem Management aufgenommen. "Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. Der Arbeitnehmervertretung gehe es dabei zunächst um eine wirtschaftlich fundierte Begründung dafür, warum das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2.700 Arbeitnehmern Ende September komplett geschlossen werden soll.
"Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten", sagte Clausen. "Wir werden einen Fragenkatalog aufstellen, wir wollen in die Tiefe gehen." In einem zweiten Schritt gehe es dem Betriebsrat darum, anhand der Daten über Alternativen zum Aus für das Logistikzentrum zu sprechen. "Wir wollen schauen, gibt es alternative Szenarien."
Die Arbeitnehmervertretung werde von einer Beraterin und einem Anwalt unterstützt. Im Gegensatz zu den Plänen des Zalando-Managements werde bisher weder über einen Interessenausgleich noch einen Sozialplan verhandelt.
Nach Angaben von Clausen steht der Termin für eine geplante Jobbörse fest, bei der es vor allem um berufliche Perspektiven für die Zalando-Beschäftigten gehe, deren befristete Verträge in den nächsten Wochen enden. Der Betriebsrat schätzt diese Gruppe auf etwa 500 Arbeitnehmer.
Die Jobbörse sei für den 26. Februar im Steigerwaldstadion in Erfurt geplant. Erwartet würden etwa 60 Arbeitgeber aus der Region, die offene Stellen besetzen wollen. Laut Arbeitsagentur reicht das Spektrum von Logistik über Pflege, Gastgewerbe und Handel bis Handwerk.
Das Management des Internet-Modehändlers ließ bisher an der Standort-Schließung in Erfurt keinen Zweifel. Das war kürzlich auch bei einer Betriebsversammlung in Erfurt bekräftigt worden./rot/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 20,59 auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -6,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,43 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +50,56 %/+74,84 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Nächster der Potential sieht zwar nur 23 Euro...aber upside weiterhin...
...und noch mehr Unsinn den man gerade liest, wenn Zalando aus dem Dax fliegt ist das ganz schlecht... das juckt den Kurs an einem Tag vielleicht...ansonsten ist es völlig egal für zukünfte Ergebnisse hier 2 Beispiele wie toll der Dax die Gewinne :-) der Kleinanleger beeinflußt.
Der Index entscheidet nicht über den echten Unternehmenswert
Langfristig zählen:
Gewinne & Cashflow
Wachstum
Wettbewerbsposition
Managementqualität
Beispiele:
Wirecard war im DAX → wertlos
Rheinmetall lange nicht im DAX → Kurs explodiert
Jeffries 31 DZ 36 UBS 36,50 EURO alle Buy...nach Tiktok Unfug.....
https://www.boerse.de/nachrichten/Jefferies-belaesst-Zalando-auf-Buy-Ziel-31-Euro/38131973
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/dz-bank-belaesst-zalando-auf-kaufen-fairer-wert-36-euro-ce7e5bd3da80f726
Wenn man sich den Kurs der letzten drei Jahre anschaut, dann können die Verkäufer von heute und den letzten Tagen keinen Gewinn gemacht haben, und die Käufer von heute und den letzten Tagen lachen sich ins Fäustchen.“