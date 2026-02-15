Obama spricht von 'Clown-Show'

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der rassistischen Darstellung in einem von Amtsinhaber Donald Trump verbreiteten Video hat sich der frühere US-Präsident Barack Obama indirekt dazu geäußert. Obama sprach in einem Interview mit dem Podcaster Brian Tyler Cohen von einer Art "Clown-Show", die sich in sozialen Medien und im Fernsehen abspiele.

Cohen hatte Obama zuvor auf die Entwicklung des politischen Diskurses angesprochen und dabei auch das Video erwähnt, das Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen darstellte. "Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung dieses Verhalten zutiefst verstörend findet", sagte der Ex-Präsident.