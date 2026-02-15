    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach rassistischem Video

    Obama spricht von 'Clown-Show'

    Nach rassistischem Video - Obama spricht von 'Clown-Show'
    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der rassistischen Darstellung in einem von Amtsinhaber Donald Trump verbreiteten Video hat sich der frühere US-Präsident Barack Obama indirekt dazu geäußert. Obama sprach in einem Interview mit dem Podcaster Brian Tyler Cohen von einer Art "Clown-Show", die sich in sozialen Medien und im Fernsehen abspiele.

    Cohen hatte Obama zuvor auf die Entwicklung des politischen Diskurses angesprochen und dabei auch das Video erwähnt, das Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen darstellte. "Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung dieses Verhalten zutiefst verstörend findet", sagte der Ex-Präsident.

    Obama nahm dabei weder explizit Bezug auf Trump noch auf das Video, das Trump Anfang Februar auf seiner Online-Plattform Truth Social geteilt hatte. In diesem waren die Köpfe des Ehepaars Obama mit Affenkörpern abgebildet - ein klassisches rassistisches Mittel zur Beleidigung und Herabwürdigung Schwarzer Menschen. Das Weiße Haus hatte zunächst versucht, den Beitrag zu rechtfertigen, später wurde der Post von Trumps Account nach massiver Kritik gelöscht. Die Schuld wurde auf einen Mitarbeiter geschoben.

    "Tatsächlich scheint es unter denjenigen, die früher meinten, man müsse im Amt eine gewisse Anständigkeit, ein Gefühl für Korrektheit und Respekt wahren, keinerlei Scham mehr zu geben, richtig? Das ist verloren gegangen", sagte Obama weiter. Es gebe allerdings überall im Land Menschen, die weiter an "Anstand, Höflichkeit und Freundlichkeit" glaubten. Der Demokrat Obama war als erster Schwarzer im Amt von 2009 bis 2017 US-Präsident./juw/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
