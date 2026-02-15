MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau bringt kurz vor GesprÃ¤chen Ã¼ber ein Kriegsende wieder eine internationale Ãœbergangsverwaltung fÃ¼r die Ukraine unter Ã„gide der Vereinten Nationen ins Spiel. Russland sei bereit, mit den USA, Europa und anderen LÃ¤ndern Ã¼ber eine externe Verwaltung zu sprechen, sagte VizeauÃŸenminister Michail Galusin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau.

(Im letzten Satz muss es richtig heiÃŸen, dass die GesprÃ¤che am kommenden Dienstag und Mittwoch rpt Dienstag und Mittwoch (17./18.2.) fortgesetzt werden.)

"Ein solcher Schritt wÃ¼rde es ermÃ¶glichen, demokratische Wahlen in der Ukraine abzuhalten und eine handlungsfÃ¤hige Regierung an die Macht zu bringen", sagte Galusin. Mit dieser FÃ¼hrung kÃ¶nnten dann ein Friedensvertrag und Dokumente Ã¼ber die zukÃ¼nftige Zusammenarbeit der beiden LÃ¤nder unterzeichnet werden. PrÃ¤sident Wladimir Putin habe einen solchen Vorschlag schon im MÃ¤rz 2025 gemacht, sagte der stellvertretende AuÃŸenminister.

Russland stellt Selenskyj als nicht legitim dar



Galusins Ã„uÃŸerungen reihen sich ein in die Moskauer Versuche, die Ukraine als nicht handlungsfÃ¤higen Staat und die FÃ¼hrung von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj als nicht legitim darzustellen. Internationale Ãœbergangsverwaltungen durch die UN oder andere KrÃ¤fte gab es nach dem Ende von Kriegen oder Konflikten unter anderem in Osttimor, Kambodscha, im Irak oder im Kosovo. In der Ukraine sind aber alle staatlichen Stellen arbeitsfÃ¤hig.

Selenskyj verwies bei der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz darauf, wie schwierig eine Wahl sei, solange die Soldaten an der Front wie die BevÃ¶lkerung im Hinterland unter Beschluss liegen. Vor einer Wahl seien mindestens zwei Monate Waffenruhe nÃ¶tig, erklÃ¤rte er.

Russland Ã¼berzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem Angriffskrieg. Eine nÃ¤chste Verhandlungsrunde Ã¼ber ein Kriegsende unter Vermittlung der USA ist fÃ¼r kommenden Dienstag und Mittwoch (17./18.2.) in Genf geplant./fko/DP/zb



