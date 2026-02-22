    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Carsten Stork

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer behauptet Stärke – Lagerdebatte trifft auf strategische Nachfrage

    Der Copper Future (CME) legte in der vergangenen Handelswoche um 1,43 % zu und schloss bei 587 US-Cent. Am Freitag kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die den Kontrakt wieder klar in Richtung der oberen Handelsspanne führte. Das Jahreshoch …

    Carsten Stork - Kupfer behauptet Stärke – Lagerdebatte trifft auf strategische Nachfrage
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Copper Future (CME) legte in der vergangenen Handelswoche um 1,43 % zu und schloss bei 587 US-Cent. Am Freitag kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die den Kontrakt wieder klar in Richtung der oberen Handelsspanne führte. Das Jahreshoch liegt bei 650 US-Cent – der Markt notiert damit rund 10 % darunter, bleibt jedoch strukturell auf erhöhtem Niveau. Seit Januar 2025 steht weiterhin ein Plus von über 46 % zu Buche.

    Im Fokus stehen aktuell die steigenden Lagerbestände an den Terminbörsen. Kombinierte Bestände in Shanghai, London und New York haben zuletzt die Marke von 1 Mio. Tonnen überschritten. Kurzfristig wirkt das belastend auf das Sentiment. Gleichzeitig lässt sich argumentieren, dass die Bestandsaufbauten nicht ausschließlich als Nachfrageschwäche interpretiert werden sollten. Seit der Aufnahme von Kupfer in die US-Liste kritischer Mineralien im November 2025 hat das Thema strategische Versorgung deutlich an Bedeutung gewonnen. Bestandsbildung kann daher auch sicherheitspolitische Motive widerspiegeln.

    Die COT-Daten sprechen eine klare Sprache: Das Managed Money hat seine Netto-Long-Position auf knapp 60.000 Kontrakte ausgebaut – der höchste Stand seit Dezember. Während in anderen Metallen Long-Positionen eher reduziert wurden, wird Kupfer aktiv akkumuliert.

    Saisonal beginnt nun eine traditionell stärkere Phase. Mit dem Ende der Golden Week kehren chinesische Marktteilnehmer in den Handel zurück. Historisch zeigen sich bis Ende April häufig verstärkte physische Käufe aus China.

    Fazit: Trotz der Diskussion um Lagerbestände präsentiert sich Kupfer technisch stabil und spekulativ unterstützt. Die Kombination aus strategischem Kontext, positiver Positionierung und saisonaler Rückenwindphase spricht derzeit für ein konstruktives Marktumfeld.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Kupfer behauptet Stärke – Lagerdebatte trifft auf strategische Nachfrage Der Copper Future (CME) legte in der vergangenen Handelswoche um 1,43 % zu und schloss bei 587 US-Cent. Am Freitag kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die den Kontrakt wieder klar in Richtung der oberen Handelsspanne führte. Das Jahreshoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     