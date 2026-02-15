    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Mais pendelt weiter seitwärts – Markt wartet auf Impulse

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Mais-Future an der CBOT legte in der vergangenen Woche leicht um 0,23 % zu und schloss bei 431,75 US-Cent. Die Bewegung bleibt damit sehr moderat und bestätigt das aktuelle Bild eines Marktes ohne klare Richtung. Weder Käufer noch Verkäufer dominieren das Geschehen – Mais befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Abwartestellung.

    Fundamental ist das Umfeld gemischt. Die Exportnachfrage bleibt solide, gleichzeitig fehlt aktuell ein klarer Angebots- oder Wetterschock, der einen Trend auslösen könnte. Auch international sorgen höhere Futtergetreidekäufe Chinas zwar für Unterstützung, reichen bislang jedoch nicht für einen nachhaltigen Ausbruch.

    Die COT-Daten spiegeln genau dieses Bild wider: Das Managed Money ist weiterhin leicht netto-short mit gut 18.000 Kontrakten. Diese Position ist jedoch zu klein, um als klare Marktmeinung interpretiert zu werden – eher neutral als bärisch.

    Saisonal spricht das Muster grundsätzlich für steigende Preise bis in den Sommer hinein. Der Markt verhält sich aktuell typisch für diese Phase: ruhig, richtungslos und wartend auf einen Auslöser.

    Fazit: Mais zeigt aktuell keinen Trend, sondern eine klassische Aufbauphase. Solange keine neuen fundamentalen Impulse auftreten, bleibt der Markt wahrscheinlich seitwärts – mit leicht positivem saisonalen Bias in Richtung Sommer.


