Zucker bleibt im Abwärtstrend unter Verkaufsdruck

Der Zuckerfuture (#11, ICE US) setzte seine Schwäche in der vergangenen Woche fort und schloss mit einem Minus von 1,60% bei 13,49 US-Cent. Damit bleibt der Markt klar im übergeordneten Abwärtstrend, nachdem die Preise in den vergangenen Monaten kontinuierlich nachgegeben haben. Erholungen bleiben bislang nur kurzfristiger Natur und werden schnell wieder verkauft.



Fundamental fehlt aktuell ein positiver Treiber. Die Marktteilnehmer fokussieren sich weiterhin auf die Aussicht anhaltender globaler Überschüsse. Entsprechend bleibt die Stimmung gedrückt und jede Aufwärtsbewegung wird eher als Gelegenheit zum Ausstieg genutzt statt als Einstieg interpretiert.



Auch die COT-Daten bestätigen dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine massive Short-Positionierung, was den dominierenden Abgabedruck im Markt widerspiegelt. Eine nachhaltige Trendwende ist damit kurzfristig schwer vorstellbar, solange diese Positionierung nicht deutlich reduziert wird.



Fazit: Zucker bleibt strukturell schwach. Ohne fundamentalen Impuls oder Positionsbereinigung bleibt das Risiko weiterhin klar auf der Unterseite.

