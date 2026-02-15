    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    AUD/USD: Zinsdifferenzen treiben den Trend weiter nach oben

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der AUD/USD setzte seine starke Entwicklung auch in der vergangenen Woche fort und schloss mit einem Plus von 0,81 % bei 0,7066. Damit bestätigt das Währungspaar den übergeordneten Aufwärtstrend, der sich seit Jahresbeginn etabliert hat. Treiber bleibt vor allem die zunehmende Divergenz der Geldpolitik: Während in den USA weiterhin über zukünftige Zinssenkungen diskutiert wird, präsentiert sich die Reserve Bank of Australia deutlich restriktiver und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus.

    Die hohen Renditedifferenzen sorgen für anhaltende Kapitalzuflüsse in den australischen Dollar. Gleichzeitig stabilisiert sich das globale Wachstum, was zyklische Währungen zusätzlich unterstützt. Die jüngsten Aussagen der RBA verstärken dieses Bild, da Inflation weiterhin als zu hoch eingeschätzt wird und damit der Lockerungspfad nach hinten verschoben wird.

    Auch die Positionierung bestätigt den Trend: Laut COT-Daten haben die Large Specs ihre Netto-Long-Positionen auf über 33.000 Kontrakte ausgebaut. Der Markt handelt den Move damit aktiv und nicht nur reaktiv – ein wichtiges Zeichen für Trendstärke. Rücksetzer werden aktuell eher gekauft als verkauft.

    Fazit: Der AUD bleibt eine typische Zielwährung für Carry-Trades und profitiert von der restriktiveren Geldpolitik der RBA gegenüber der Fed. Solange diese Divergenz anhält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
