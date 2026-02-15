    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Silber zwischen Spekulation und Schwäche

    Der Silber-Future an der COMEX zeigte in der vergangenen Woche kaum Fortschritt und verlor auf Wochenbasis 0,31 %. Der Schlusskurs lag bei 77,27 USD je Unze. Hinter dieser unspektakulären Wochenbilanz verbirgt sich jedoch weiterhin eine enorme Volatilität: In der Spitze wurde ein Niveau über 86 USD erreicht, während das Wochentief erneut knapp unter 74 USD lag.

    Zu Wochenbeginn wurde ein neuer Micro-Future mit lediglich 100 Unzen Nominalwert eingeführt. Dadurch kam zusätzlich spekulatives Kapital in den Markt, was die Bewegungen eher verstärkt als beruhigt haben dürfte. Gleichzeitig wirkt es widersprüchlich, dass auf der einen Seite höhere Margins zur Dämpfung der Schwankungen eingesetzt werden, während auf der anderen Seite kleinere Kontraktgrößen die Handelsteilnahme und damit die kurzfristige Dynamik erhöhen.

    Auch die Positionierung bleibt ein Belastungsfaktor. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält nur noch knapp unter 23.000 Kontrakte. Das signalisiert nachlassende Überzeugung auf der Käuferseite.

    Saisonal ergibt sich ebenfalls kein besonders freundliches Bild. Zwar besteht kurzfristig noch Potenzial bis Mitte/Ende Februar, danach tendiert Silber historisch eher schwächer, insbesondere im Vergleich zu anderen Industriemetallen.

    Fazit: Trotz hoher Schwankungsbreite fehlt dem Silbermarkt aktuell die strukturelle Unterstützung durch Positionierung und Saisonalität. Die Volatilität bleibt hoch, die übergeordnete Ausgangslage wirkt jedoch eher anfällig für weitere Rücksetzer.


    Renditemanufaktur
