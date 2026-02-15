    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Arabica stabilisiert sich nach dem Absturz – erste Erholung im überverkauften Markt

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica-Kaffee-Future konnte in der vergangenen Handelswoche um 3,35 % zulegen und schloss bei 296,25 US-Cent. Damit gelang erstmals wieder eine spürbare Gegenbewegung nach dem zuvor nahezu wasserfallartigen Preisrückgang der letzten Wochen, der kaum nennenswerte Zwischenstabilisierungen zugelassen hatte. Genau deshalb ist diese Erholung relevant: Der Markt beginnt zumindest kurzfristig wieder Käufer zu finden.

    Charttechnisch rückt damit eine zentrale Zone in den Fokus. Der Bereich um 280 US-Cent erscheint als mögliches Auffangniveau, sollte es erneut zu Abgaben kommen. Dort könnte sich eine potenzielle Long-Gelegenheit ergeben, falls der Markt Unterstützung bestätigt. Aktuell bleibt die Bewegung jedoch zunächst als technische Gegenreaktion innerhalb eines zuvor stark überdehnten Abwärtsschubs zu interpretieren.

    Belastend bleiben die COT-Daten. Das Managed Money reduziert weiterhin seine Long-Positionen und hält nur noch knapp unter 14.000 Kontrakte Long – ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Niveaus. Kapital verlässt damit weiterhin den Markt, was nachhaltige Aufwärtsbewegungen erschwert und Rallys anfällig macht.

    Saisonal spricht die Statistik zwar grundsätzlich für eine freundlichere Phase bis Ende Februar, allerdings zeigt sich dieses Muster derzeit nur eingeschränkt. Der Markt folgt der typischen Saisonalität bislang nicht sauber, was die Aussagekraft reduziert.

    Fazit: Die aktuelle Erholung ist wichtig, ändert aber noch nichts am fragilen Gesamtbild. Erst Stabilisierung oberhalb der Unterstützungszonen würde eine nachhaltigere Long-Perspektive rechtfertigen – bis dahin bleibt Kaffee ein Markt für vorsichtige Einstiege statt aggressiver Positionierung.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
